Los premios Óscar son los galardones más prestigiosos de Hollywood, razón por la que la mayoría de famosos anhelan tener una estatuilla dorada en sus manos.

Por desgracia, algunos de ellos no han logrado conquistar a la academia, pese a la cantidad de veces que obtuvieron una nominación. Cuando el ganador escucha su nombre sonríe o a veces llora de emoción, sin embargo, ciertos perdedores no han podido esconder sus emociones de furia y tristeza. FOTOS CORTESÍA: Óscars

