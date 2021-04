Asesinan a menor a unas horas de cumplir sus 16 años en la colonia Villa Nueva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Hoy 19 de abril estaba de cumpleaños, estaba cumpliendo 16 años”, expresó en medio de su llanto doña Yamileth Cerna, mientras contemplaba el cuerpo sin vida de su hijo, asesinado a disparos.



El crimen del adolescente fue perpetrado en una zona inhóspita y solitaria, colindante con el sector 7B de la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital.

El malogrado jovencito respondía en vida al nombre de Melvin Javier Cerna Valladares, residente en el mismo sector de la colonia Villa Nueva.



El menor fue raptado alrededor de las 6:30 de la tarde del domingo, por dos hombres armados con pistolas, cuando este se encontraba frente a una pulpería. Testigos relataron que cuando Melvin Javier vio a los dos hombres que se dirigían hacia él, intentó correr pero estos le amenazaron con dispararle y matarlo en el lugar.

Su madre lo encontró

El ahora fallecido no tuvo otra opción que detenerse y dejar que los dos maleantes lo privaran de su libertad.

Los dos sujetos lo agarraron de la camiseta y en medio de la oscuridad tomaron camino hacia un cañón alejado de las casas de Villa Nueva, conocido como Las Minas.



Su madre, al enterarse de lo ocurrido, salió en busca de su hijo, pero fue imposible encontrarlo, debido a la oscuridad de la noche y a lo escabroso del terreno. “Yo presentía que me lo habían traído para acá y me vine tempranito a buscarlo. No sé cómo me dio por pararme en una piedra y lo pude ver al fondo del abismo y yo dije: es mi hijo”, narró doña Yamileth Cerna Raudales.



El descubrimiento del cadáver lo hizo su propia madre, a eso de las 6:00 AM del lunes, ante la angustia del desaparecimiento de su vástago.

