Xiomara Castro: "Me corresponde encabezar la alianza"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La candidata del partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro de Zelaya, aclaró este lunes que a ella le "corresponde encabezar la alianza".



Lo anterior lo escribió en un tuit donde evidenció su postura firme de no ceder la candidatura a la presidencia en caso de sellar la unión con el Partido Liberal.



"En intenso diálogo con Yani Rosenthal, y con base en mis resultados, sostuve que me corresponde encabezar la alianza. Él pidió tiempo. Yo me mantendré firme en que debo ser la candidata. Los equipos técnicos tratarán otros temas que sí coincidimos, el próximo lunes", redactó Castro.

Horas antes la ex primera dama admitió que en el primer acercamiento con el candidato del partido rojiblanco aún "no hay alianza para presidente”.



“El tema de la cabeza de la alianza aún no logramos acuerdos. En la próxima reunión se hablará quién encabezará la alianza”, expresó la política, quien a su vez informó que para el lunes 26 se programó la segunda reunión.



Ambos candidatos dejaron claro que si se llega a una alianza, solo se haría a nivel municipal y presidencial, aunque no dieron más detalles sobre el tema.

Invitación

La reunión fue promovida por Xiomara Castro de Zalaya sólo minutos después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la oficializara como ganadora de las elecciones primarias del partido Libertad y Refundación (Libre).



A la reunión estaban invitados Salvador Nasralla y Luis Zelaya, sin embargo, solo el candidato liberal, Yani Rosenthal asistió acompañado de varios líderes del ente de la bandera rojo-blanco-rojo.



En la reunión tampoco estuvieron los exprecandidatos presidenciales del partido Libre, Nelson Ávila y Wilfredo Méndez, quienes adelantaron que firmarán la “alianza de la honestidad”.

