Hallan muerto a menor que fue raptado el domingo en la colonia Villa Nueva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El cuerpo de un menor de edad, que fue raptado la tarde del domingo 18 de abril, fue hallado sin vida la mañana de este lunes en un sector montañoso de la colonia Villa Nueva de la capital hondureña.



El menor fue identificado por su madre como Melvin Valladares, quien este día estaría cumpliendo 16 años de edad.



Este joven fue raptado la tarde del domingo cuando estaba comprando en una pulpería, según contó a EL HERALDO Yamileth Cerna, madre del menor.

Aseguró que dos hombres armados llegaron hasta donde estaba el menor y se lo llevaron a la fuerza. En ese momento su familia denunció el hecho.



Relató que no pudo dormir en toda la noche pensando qué le habría pasado a su hijo. "Yo presiento que así por el lugar que me dijeron que lo habían llevado, a Melvin me lo subieron por las piedras para arriba, yo presentía que me lo habían matado y lo habían dejado aquí arriba".

Doloroso hallazgo

Pero fue hasta esta mañana que la madre inció un recorrido por una zona montañosa de la populosa colonia, fue cuando vio un cuerpo que estaba en medio de los matorrales y al acercarse pudo comprobar que se trataba de su hijo.



"Yo lo vi y dije ahí está mi hijo, estaba sin camisa y descalzo", detalló la señora.

La mujer sumida en un profundo dolor pidió a las autoridades que le dieran rápido a su hijo para poder darle el último adiós como se debe.



Se desconocen los motivos de este atroz crimen contra el menor que era estudiante del Instituto Jesús Milla Selva y que se dedicaba a vender chicles cerca de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).