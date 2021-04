La trágica vida del sobreviviente del Titanic que inspiró icónica escena de Jack y Rose

Los seis sobrevivientes chinos tuvieron una historia de discriminación racial y política antiinmigratoria que ha tomado una resonancia particular en la actualidad. Fotos: BBC.

LONDRES, REINO UNIDO.- Cuando el Titanic se hundió en el Atlántico, en abril de 1912, miles de personas terminaron ahogados o cogelados en las heladas aguas del mar y solo uno de los botes salvavidas regresó a buscar posibles sobrevivientes.

En la oscuridad, encontraron a un joven chino aferrado a una puerta de madera, temblando de frío pero aún con vida. Ese hombre era Fang Lang, uno de seis sobrevivientes chinos, y su rescate inspiró la icónica famosa escena de Rose y Jack en Titanic, donde finalmente Dicaprio muere.



Aquella situación no sería la única que enfrentarían estos hombres. Salvarse del hundimiento del Titanic no marcó el fin de su calvario, publica BBC.

24 horas después de llegar a la estación de inspección migratoria en la isla de Ellis, Nueva York, fueron expulsados del país debido al Acta de Exclusión China, una polémica ley que prohibía la inmigración de ciudadanos chinos a Estados Unidos.



De los seis hombres no se supo más hasta ahora, cuando el nuevo documental "Los seis", arroja una luz sobre sus identidades y sus vidas, 109 años después del fatídico viaje.



Una historia de discriminación racial y política antiinmigratoria que ha tomado una resonancia particular en la actualidad.

Tras naufragio los menospreciaron

Los hombres fueron Lee Bing, Fang Lang, Chang Chip, Ah Lam, Chung Foo y Ling Hee. Se cree que eran marineros que se dirigían al Caribe para trabajar.



Los nombres de los sobrevivientes chinos estaban en la lista de pasajeros del barco, y los artículos que cubrieron el hundimiento del Titanic los mencionaron de pasada.

Sin embargo, contrario a los otros sobrevivientes del desastre que fueron elogiados en la prensa, los chinos rescatados fueron despreciados debido a la corriente contra China en Occidente a comienzos del siglo XX, según los historiadores e investigadores.



En un reportaje de días después del naufragio, el diario The Brooklyn Daily Eagle llamó a los sobrevivientes chinos "criaturas" que habían saltado a los botes salvavidas y se había escondido bajo los asientos. En otro, los acusan de haberse disfrazado de mujeres para tener acceso prioritario a los botes salvavidas.

Deportados a otros países

Rechazados por Estados Unidos, los seis hombres fueron enviados a Cuba. Poco después se fueron a Reino Unido, donde había una escasez de marineros, pues mucho del personal naval británico estaba siendo reclutado en el ejército durante la Primera Guerra Mundial.



Chang Chip padeció constantes problemas de salud después de la fatídica noche, y finalmente murió de pulmonía en 1914. Fue sepultado en una tumba sin nombre en un cementerio de Londres.

El resto de ellos trabajó conjuntamente en Reino Unido hasta 1920, cuando el país sufrió una recesión de posguerra y los sentimientos antiinmigrantes se encendieron. Algunos de estos hombres chinos se casaron con mujeres británicas en Reino Unido y tuvieron hijos. Pero una política antiinmigratoria los forzó a abandonar el país sin previo aviso, dejando atrás a sus seres queridos.



Ah Lam fue deportado a Hong Kong, mientras que Ling Hee abordó un barco de vapor con destino Calcuta, India.



Lee Bing emigró a Canadá, mientras que Fang Lang, después de navegar entre Reino Unido y Hong Kong durante años, se volvió ciudadano del país que antes lo había rechazado, Estados Unidos.



Más de 100 años después, la hostilidad que enfrentaron los seis sobrevivientes chinos tiene insólitos paralelos con el racismo antiasiático de hoy en día que es alimentado por la pandemia. Tan sólo en EE.UU., ha habido miles de casos de abusos reportados en meses recientes, desde recibir escupitajos e insultos hasta ser violentamente asaltados.