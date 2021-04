Liga Nacional: Olimpia sigue con su hegemonía y Motagua de escolta

Olimpia sonríe, Motagua aún no puede ser feliz y Marathón no sabe qué es ganar.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre polémicas, goleadas y un nuevo goleador, la jornada 12 del torneo Clausura de la Liga Nacional culminó ayer donde Olimpia marca su hegemonía, Motagua lo escolta, y la Real Sociedad da destellos que no querer descender.



La jornada futbolera del sábado abrió su telón en Tocoa donde la Real Sociedad, necesitada de puntos para salir de la zona peligrosa, recibió al Marathón que venía de ser humillado de la Liga de Campeones Concacaf.



Entre la polémica, los dirigidos por Héctor Vargas y los de Tocoa finalizaron el encuentro 1-1 con goles de José Lobo y Rony Martínez. Esto deja a los de San Pedro Sula en último lugar del grupo A con 11 unidades, mientras que Sociedad es penúltimo del grupo B con 13.



Una hora más tarde, las emociones se trasladaban al Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde los Lobos de la UPN no pudieron ante Platense y el empate 0-0 es el reflejo de un aburrido partido.



Por otra parte, Real de Minas y Vida disputaron un partidazo en el Marcelo Ticono de Danlí, aunque el marcador quedó 2-2 las sensaciones que dejaron fueron buenas, pero no tanto para los mineros porque se encuentran en zona de descenso con 18 puntos al igual que la Real Sociedad.



Ante tres empates consecutivos en la jornada 12, sólo un equipo era capaz de conseguir la victoria, y vaya forma de hacerlo a través de una goleada, donde normalmente se podría decir que gustó, ganó y goleó, pero nos referimos al Rey de Copas, sí, a Olimpia que tiene acostumbrado a su afición a victorias y campeonatos.



Los dirigidos por Troglio después de regresar de humillar al América en México tras vencerlos 1-0 en el Azteca, fiel a su estilo, los merengues destrozaron 5-0 al Honduras de El Progreso en el Humberto Michelletti. Esto deja a los capitalinos encarrilados al tricampeonato.



Mientras tanto, Motagua no deja respirar a Olimpia y consiguió una agónica victoria 1-0 ante el Real España en Tegucigalpa, pese a eso los Azules siguen por debajo del León.



Tres empates, dos victorias y dos derrotas, así se vivió la jornada 12 de la Liga Nacional que ya está finalizando las vueltas. La pauta queda marcada: Olimpia y Motagua son los mejores equipos del torneo Clausura 2021.