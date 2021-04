Cristiano Ronaldo se lesiona previo a jugar contra el Atalanta

TURÍN, ITALIA.- El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, será baja el domingo en el partido de Serie A contra Atalanta, rival en la lucha por una plaza en Liga de Campeones, debido a un problema del músculo flexor, anunció este sábado su entrenador en una rueda de prensa.



"Tenemos una baja importante. Desgraciadamente, Cristiano no participará en el partido debido a un problema del músculo flexor", declaró Andrea Pirlo en la rueda de prensa previa al partido.



El entrenador italiano, que imputa este problema físico a la fatiga acumulada por el quintuple Balón de Oro en los tres últimos partidos con la selección portuguesa, indicó que el delantero de 36 años, máximo goleador de Serie A esta temporada con 25 tantos, descansará para no agravar las molestias.



"Hemos decidido dejarlo en Turín para que descanse e intentaremos que vuelva para el partido del miércoles contra Parma".



