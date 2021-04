TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El director del Centro Médico Júrica en Querétaro, México, Manuel Aparicio, dijo que la sustancia química, el dióxido de cloro, tiene una eficacia entre el 90 al 96% de efectividad ante el coronavirus, específicamente en personas que conviven con positivos.



El dióxido de cloro (ClO2) es una sustancia que se utiliza como blanqueador en plantas fabricantes de papel, como potabilizador de agua o para descontaminar superficies, explicaron expertos a EL HERALDO.



A continuación, a partir del segundo ocho del siguiente video, se pueden apreciar las declaraciones del galeno en el foro Frente a Frente que fueron desde México, en conjunto con recomendaciones de doctoras hondureñas.







La especialista en medicina integral, Karen Padilla, en tanto, planteó además que el dióxido de cloro debería de ser una sustancia que se le recomienda a cada persona como un preventivo.



"Yo tomo 10 ml (de dióxido de cloro) en un litro de agua como preventivo. Para un paciente con covid el tratamiento es diferente, por eso se necesita que sea un médico que le sugiera a cada persona", recomendó en el programa de televisión.



Flor Hernández, también especialista en medicina integrativa, expresó que ha suministrado el compuesto químico a sus pacientes como una alternativa, una decisión que le ha resultado positiva.



"Es una alegría que se recuperen (gracias al dióxido de cloro), más cuando hospitales privados le piden a hasta 100,000 lempiras para ingresarse, que los centros hospitalarios están colapsados, que no hay medicamentos o que tomaron medicamentos y no mejoraron, o que ya pasaron por varios médicos y no les dieron solución", argumentó.



"Lo tomo desde el año pasado, desde la primera oleada de covid-19 porque al ver que no había otras alternativas y porque uno está al frente de la batalla. A nosotros nos llegan pacientes de todo tipo y uno tiene que ofrecerles algo, porque uno lo que quiere es que se mejoren", reveló.



Como alternativa he usado el dióxido de cloro; no es cloro porque hay diferentes tipos de cloro, agregó la galena, al mismo tiempo que puntualizó que "muchos colegas lo están usando: internistas y neumólogos, pero no salen a la palestra porque la comunidad científica está desvirtuando mucho este medicamento".



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO verificó qué dicen las principales entidades de salud del consumo de dióxido de cloro que, según sus promotores, es una opción ante un proceso de vacunación que se mantiene estancado en Honduras.



Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no recomienda utilizar el dióxido de cloro o clorito de sodio por vía oral o parenteral (inyección) en pacientes con sospecha o diagnóstico de covid, ni en ningún otro caso, producto de que no hay evidencia sobre su eficacia.



También, la Organización precisa que "la ingesta o inhalación de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos".



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), por su parte, advirtió a las personas que no compren o tomen productos de dióxido de cloro como tratamientos médicos, ya que la agencia no tiene conocimiento de ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia.



"A pesar de advertencias previas, a la FDA le preocupa que todavía estamos viendo productos de dióxido de cloro a la venta con afirmaciones engañosas de que son seguros y eficaces para el tratamiento de enfermedades, ahora incluyendo el covid", puntualiza en un apartado de su página web.

"Sin sustento"

Además de revisar la información pública disponible por las entidades sanitarias, EL HERALDO consultó a especialistas: Daniel Fernández, médico general, y a la doctora en química farmacéutica, Karen Orellana.



El común denominador de ambos expertos es que no hay evidencia científica publicada que pueda respaldar el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus, por lo que advirtieron que se trata de una sustancia que puede ser tóxica para el organismo.



"Hay que ser muy responsables porque el dióxido de cloro ni siquiera es un medicamento, es una sustancia que puede generar problemas de toxicidad, cardiacos y respiratorios que pueden agravar más la salud", enfatizó Orellana.



Fernández, entre tanto, precisó que "no hay evidencia científica que sustente que este compuesto químico ayude al coronavirus. La población tiene que ser entendida con lo que consume".



Para el científico hondureño, Sir Salvador Moncada, es necesario que el uso de un medicamento debe de pasar por ensayos clínicos aleatorios que permitan tomar decisiones.



"El conocimiento anecdótico no tiene validez científica, por ejemplo, que el dióxido de cloro tiene un efecto curativo o preventivo ante el covid es un conocimiento anecdótico porque puede ser peligroso", dijo.



"El dióxido de cloro es un oxidante que tiene la capacidad de ocasionar daño en el tejido y generar problemas respiratorios aguda. Se están tratando de usar cosas que son peligrosas para la gente que lo recibe", agregó.



Autoridades vinculadas al sistema sanitario de Honduras dijeron a este equipo verificador que no recomiendan el consumo de la sustancia a la ciudadanía.



Conclusión

La recomendación de que el dióxido de cloro es eficaz para contrarrestar el coronavirus en paciente o simplemente como profiláctico tiene una calificación de Falso.

Ni autoridades, ni las principales entidades de salud recomiendan el consumo del dióxido de cloro porque aún no existe evidencia científica que respalde este uso.