Así se jugará la jornada 12 de la Liga Nacional de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este sábado se reinicia la Liga Nacional de Honduras con la programación de la jornada 12 del torneo Clausura.



El primer duelo será entre Real Sociedad y Marathón. El compromiso se jugará en el estadio Francisco Martínez Durón de la ciudad de Tocoa.



El equipo aceitero buscará seguir sumando, ya que son penúltimos en la tabla de la Zona Centro del grupo B. Mientras que Marathón, dolido por la eliminación de la Concacaf League ante el Portrland Timbers de la MLS de los Estados Unidos, tratará de cambiar el chip para enfocarse de nuevo en el torneo local.



El modesto estadio Marcelo Tinoco de Danlí albergará el juego entre Real de Minas y el Vida de La Ceiba. El equipo de Reynaldo Tilguath necesita urgentemente sumar en esta jornada para ir saliendo del sótano de la tabla y evitar el descenso.



En Tegucigalpa, Lobos UPNFM recibirá al Platense de Puerto Cortés. Ambos equipos están luchando con llegar a la fiesta grande ya que en la actualidad se ubican en zona de clasificación.



Siempre en la capital, Motagua jugará ante el Real España uno de los partidos más atractivos de esta jornada del sábado. La Máquina, que no cree en nadie el ser líder de su grupo de la Zona Norte, viene con la intención de sumar ante el equipo de Diego Vazquez.



Finalmente, Olimpia, que viene de ser eliminado por el América de México en los octavos de final de la Concacaf League, retomará el camino al tricampeonato de la Liga Nacional de Honduras en el compromiso ante el equipo arrcoero que busca desplazar a la máquina del primero lugar de la tabla.

Jornada 12

Real Sociedad vs Marathón

Hora: 2:00 PM

Estadio: Francisco Martínez Durón de Tocoa



Real de Minas vs Vida

Hora: 3:00 PM

Marcelo Tinoco de Danlí



Lobos UPNFM vs Platense

Hora: 5:00 PM

Estadio: Estadio Nacional de Tegucigalpa



Honduras Progreso vs Olimpia

Hora: 7:15 PM

Lugar: Estadio Humberto Micheletti



Motagua vs Real España

Hora: 8:00 PM

Estadio: Nacional de Tegucigalpa