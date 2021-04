Cepa estaría afectando más a los jóvenes en Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En los hospitales del país, actualmente es más frecuente ver en las diferentes salas asignadas para atender a pacientes con coronavirus a más personas jóvenes que longevas, confirmaron varios médicos a EL HERALDO.



El covid-19, que inicialmente afectaba a la población de edad avanzada, ha empezado a ensañarse con los jóvenes, una situación que representa un problema más para un sistema sanitario ya colapsado.



En las colmadas salas de covid-19 del Hospital del Tórax, la doctora Suyapa Sosa, jefa del departamento de Neumología, enfrenta una situación crítica: de los ingresos más recientes de personas con covid-19, el 80% son menores de 39 años.



Del total de la ocupación hospitalaria por covid-19, el 90% son personas jóvenes y en la unidad de alto flujo ocurre lo mismo.



La situación se agrava aún más, pues la mayoría de los pacientes jóvenes no presentaban enfermedades de base, que se ha comprobado que contribuyen en la afectación del virus en el organismo.



Ante este sombrío panorama, la Unidad de Datos de EL HERALDO analizó los casos de covid-19 y las muertes desde el 1 de enero de este año hasta el penúltimo reporte oficial, es decir, al 14 de abril pasado.



Los hallazgos recabados por este equipo muestran una situación que ha alertado a los involucrados: del total de los positivos en este período, el 54% son menores de 39 años, mientras que el remanente (el 46%) son mayores de 40.



Pero no ocurre lo mismo en la defunciones: de las 1,682 muertes causadas por coronavirus a nivel nacional en los 104 días analizados, el 92% fueron de personas mayores de 40 años, mientras un 8% menores de 39.



Este comportamiento del coronavirus podría significar que en Honduras circula una variante del SARS-Cov-2 o que ya están las tres: la de Reino Unido (linaje P.1), la de Sudáfrica (501Y. V2.) y la de Brasil (P1), advirtió Sosa.



“Hemos considerado que las cepas que andan circulando en los demás países, en Honduras probablemente ya están porque el modo del inicio del covid es muy diferente al que estamos viendo ahora”, argumentó.



“Sigue siendo el coronavirus letal para los mayores de 40 años, pero hemos visto un repunte en menores de 39 que, además, en la mayoría de casos, no presentan patologías”, agregó.



Aún no se confirman variantes

A inicios de marzo anterior Honduras envió 50 muestras a un laboratorio de Brasil para verificar si en el país circula alguna o varias de las variantes del SARS-Cov-2.



No obstante, a casi un mes, todavía no se conocen los resultados de las pruebas, un atraso que tiene en vilo el descarte o la confirmación de las mutaciones en el territorio nacional.



Para Mitzi Castro, jefa del Laboratorio Nacional de Virología, el hecho de que todavía no se haya confirmado la presencia o no de alguna variante es sinónimo de que la población debe de endurecer las medidas de bioseguridad.



“El mensaje para cada habitante es que se cuide, que respete la bioseguridad, porque en caso de haber una variante, el virus sería más infeccioso”, advirtió.



“El problema es que familias enteras se están infectando porque hubo uno que se infectó y contagió al resto”, añadió.



EL HERALDO conoció que la siguiente semana podrían llegar los resultados a Honduras de las 50 muestras que mandó a analizar a Brasil para determinar el porqué los contagios han tomado un nuevo comportamiento.



También, autoridades vinculadas a la gestión de la pandemia dijeron a este rotativo que a partir de la siguiente semana se empezaría a hacer muestras a la población para confirmar alguna variante producto de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donó 100,000 reacciones para hacer los nuevos testeos.



Cepas están en otros países

Honduras restringió desde finales de marzo temporalmente la entrada de viajeros que hayan permanecido en los últimos 15 días en Sudamérica para evitar el ingreso al territorio de la variante brasileña del coronavirus.



La medida fue anunciada después de que autoridades del vecino Panamá reportaron un caso de esa variante, la cual es considerada altamente infecciosa.



A fines del año pasado, la nación centroamericana también restringió la entrada a visitantes provenientes de Reino Unido y Sudáfrica, ya que en ambos países se detectaron nuevas cepas.



La situación por la variante brasileña es particularmente alarmante y podría generar una reacción en cadena y nuevos cierres de fronteras.



En Uruguay y Paraguay, que el año pasado fueron los países de este continente que mejor contuvieron la pandemia, hoy sufren una explosión de casos.



Mientras tanto, Chile (el país con la tasa de vacunación per cápita más alta del mundo) volvió a decretar una estricta cuarentena en la capital, Santiago, luego de alcanzar las cifras de contagios más altas desde el inicio de la pandemia.



Vacunación estancada

En tanto la mayoría de países del planeta siguen vacunando cada vez a sus poblaciones con el paso de los días, Honduras sigue rezagada en un proceso que comenzó gracias a las donaciones de Israel y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El gobierno hondureño solamente ha inoculado a 50 personas por cada 100,000 habitantes, una de las tasas per cápita más bajas de la región.



Otra de las interrogantes que tienen los expertos es sobre la efectividad que tendrán las vacunas ante las variaciones del coronavirus.



Y es que aproximadamente 5,800 personas que han sido vacunadas contra el coronavirus en Estados Unidos se han infectado nuevamente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).



Algunas se enfermaron gravemente y 74 personas murieron, detalló el CDC. Explicó, también, que 396 (7%) de las que se infectaron después de ser vacunadas requirieron hospitalización.



“Es urgente la confirmación de que si tenemos una variante para identificar los niveles de infección en Honduras”, exhortó Marco Tulio Médina, científico hondureño.

“Sabemos que las vacunas no cumplen el 100%, por eso surgen las interrogantes de si funcionarán, eso es algo que no se sabe porque pueden ser más agresivas las cepas”, puntualizó.



