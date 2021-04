Este viernes 16 de abril cierran un tramo del bulevar Juan Pablo II

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por los trabajos del paso elevado en el bulevar Juan Pablo II, a partir de este viernes 16 de abril de 2021 se realiza el cierre en un tramo de esta vía.



Por un período de 25 días estará restringido el paso a los conductores desde el cruce frente al centro comercial Multiplaza y llegará hasta Do It Center.

En la zona se trabaja en la reconstrucción de la calzada del bulevar y en el paso elevado, que reporta un avance del 80%, una de las obras de mayor envergadura que se ejecuta en la actualidad en la ciudad.



Los trabajos también incluyen la reubicación del sistema eléctrico e hidrosanitario.

Rutas alternas

Los conductores que vienen del bulevar San Juan Bosco, podrán doblar a la derecha, donde inicia el cierre, para ingresar a la colonia Lomas del Mayab y luego llegar a la colonia Tepeyac, para seguir su camino. En el sector sólo se permitirá el ingreso limitado a personas que van a negocios de la zona.

