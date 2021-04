Santiago Solari se quejó de la "violencia" del Olimpia contra el América

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Santiago Solari, entrenador del América de México, salió muy molesto del juego ante Olimpia por los octavos de final de la Concacaf League.



La lesión del Chucho López, en una jugada con el delantero Yustin Arboleda, fue la gota que derramó el vaso y provocó la reacción del técnico argentino, quien aseguró que fue un juego "sucio" el que ofreció el club merengue.



"Nosotros tenemos un jugador con una contusión muy fuerte en el pómulo, que es Naveda, tuvimos que reemplazar un jugador con un golpe muy fuerte en la cadera que es Córdova, reemplazado en el primer tiempo. Benedetti está en el neurológo por un golpe fuerte en la cabeza y tenemos un jugador que está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital que es Chucho", comenzó diciendo Solari ante la impotencia del resultado.



Henry Bejarano, árbitro costarricense que pitó el juego entre América y Olimpia, también recibió duras críticas al dejar pasar varias jugadas que tuvieron que ser amonestadas hasta con tarjeta roja.



"Nosotros queremos prestigiar la competición, y queremos competirla y a eso vinimos y eso fuimos ahí también (Honduras). Que no fue así de violento como hoy, porque lo de hoy ya fue en otro nivel, pero también había sido violento en la ida", dijo Santiago Solari al perder el invicto en el estadio Azteca.



"A ver, te meten la pierna, tu vas a la siguiente y se la metes en el cuello también y entonces ya se calman, América no reaccionó nunca. Cuando te dan unas patadas de esa manera, cuando te pisan a Córdova, la gente de experiencia va y a la siguiente le hace lo mismo y le dices -le bajas y vamos a jugar- y más estando en tu cancha, puedo entenderlo cuando estás en Honduras o de visita pero en el estadio Azteca que no se comporten de la misma manera y no pase lo que sucedió, fue mucho lo que dejó de hacer el América", dijo Luis García Aspe, exseleccionado mexicano .