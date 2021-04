Jerry Bengtson:"Sabíamos que sería un partido difícil"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Jerry Bengtson, delantero que anotó en el estadio Azteca en la eliminación de Olimpia ante el América, salió satisfecho a pesar de quedar fuera de la Concacaf League.



"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil en un estadio lindo para jugar fútbol y la verdad que hay que felicitar a todo el equipo; se hizo un gran trabajo. Se vino a ganar acá, en en una cancha difícil, no nos bastó para pasar, pero bueno, nos vamos contentos y a seguir trabajando", dijo Bengtson tras finalizar el encuentro.



VEA: Inter de Higuaín y Galaxy de Chicharito en busca de redención en arranque de la MLS



Olimpia quedó a tan solo un gol para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions en un partido de mucha fricción y mucha polémica por algunas faltas cometidas por ambos clubes.



"Sabíamos que acá en México iba a ser difícil, desde que llegamos queríamos pasar a la siguiente fase, pero no bastó. Ganamos el partido y es muy importante para nosotros, como le dije, con un gran equipo en un estadio bueno y gracias a Dios se me dio el gol", agregó.

Aztecazo

La anotación de Jerry Bengtson se dio gracias a un pase de Yustin Arboleda al minuto 50.

El experimentado goleador llegó para sellar el único gol con el que Olimpia al menos presumirá un aztecazo con sabor amargo.