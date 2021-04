EN VIVO: Olimpia le gana 1-0 al América en el Estadio Azteca

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El Olimpia le está ganando 1-0 al América de México en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf en el Estadio Azteca.

Con este resultado los leones necesitan un gol más para lograr la clasificación a los cuartos de final, ya que el marcador global 2-2 favorece a las águilas por los goles de visitante.

En una primera parte bastante movida, los leones han tenido la oportunidad de acercarse en global tras un cabezazo de Yustin Arboleda que se estrelló en el poste de la portería defendida por "Memo" Ochoa.

A los 50 minutos Jerry Bengtson marcó el tanto de la ilusión olimpista luego de aprovechar un balón enviado por Yustin Arboleda cerrando con un potente remate en el segundo de Memo Ochoa.

Previa

El albo llega con la ilusión de poder revertir el 2-1 de la ida jugada en Tegucigalpa hace una semana ante uno de los grandes del continente en una catedral del fútbol como lo es el "Coloso de Santa Úrsula".

Los dirigidos por Pedro Troglio aún no bajan los brazos y tienen toda la fe pusta en que conseguirán un milagro en tierras mexicanas.



Enfrente tienen al América, equipo que en la Liga MX vive un buen presente, en donde mantiene una férrea lucha por el liderato con el Cruz Azul.



Santiago Solari ha dicho en la previa del encuentro que no ve de menos al Olimpia, y pese a que este fin de semana se juegan el liderato ante su rival de ciudad, el argentino ha mencionado que esta noche no tienen otra cosa en la cabeza que no sea eliminar al albo.



Los leones tiene una compleja historia en contra en tierras mexicanas, pues en 11 visitas han sufrido 8 derrotas, un empate y han obtenido dos históricas victorias.

Una de esas dos victorias blancas en México justamente fue ante el América en 1985 en un partido de Concacaf jugado en Querétaro.



El cuadro melenudo apuesta por conseguir la hombrada esta noche en el mítico Estadio Azteca.

Alineaciones confirmadas

América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Bruno Valdez, Luis Fuentes; Sebastián Córdova, Álvaro Fidalgo, Antonio López, Santiago Naveda; Leonardo Suárez, Federico Viñas.

Olimpia: Edrick Menjívar; Maylor Núñez, Elvin Casildo, Jonathan Paz, Johnny Leverón; Edwin Rodríguez, Deiby Flores, Germán Mejía, Michael Chirinos; Jerry Bengtson, Yustin Arboleda.

Hora, estadio y transmisión

Hora: 6:00 PM



Estadio: Estadio Azteca



Transmisión: TSI, ESPN y TUDN (Estados Unidos)

