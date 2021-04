Troglio sobre el América: "Somos conscientes de que es una potencia"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Si Marathón pensó en la posibilidad de avanzar a la siguente fase de la Concachampions con argumentos poco contundentes en la que se llevó una goleada 5-0 ante el Portland, Olimpia tendrá que plantear un partido que vaya más allá que un deseo. El América saldrá con sus mejores armas para no dejar respirar al equipo hondureño y sentenciar la llave en el Azteca.



Ante esta situación, Pedro Troglio, entrenador de los Albos, está consciente que tendrá un rival de altos quilates. "El día que salió el sorteo sabíamos que era el equipo más complicado que nos podía tocar, pero nunca creímos que era un mal, lo tomamos como un bien que al plantel y a nosotros nos sirve para competir de la mejor manera y con los mejores y progresar. Somos conscientes de que es una potencia".



"Estamos a la altura y dejó abierta la llave, sobre todo en un fútbol que se está jugando sin gente que no se juega con la presiones que ejerce el público afuera. Este es un partido otra vez sin gente contra un muy buen rival que juega muy bien nosotros seguimos con la misma idea sabemos que hay que hacer los goles, pero también sabemos que tenemos que ser ordenados y llevar el partido con tranquilidad", dijo Troglio al asegurar que jugarán un partido inteligente.



El entrenador argentino del Olimpia no ha perdido el tiempo y le ha seguido la pista muy de cerca al América durante el fin de semana. "Nosotros tenemos muy preparado y a la cabeza lo que tenemos que hacer. Después que perdimos 2-1 de local, están los que salen a hablar y dicen que se quedan sorprendidos de como no le ganamos y días después va el América a la cancha de Tigres con 20 mil personas y le gana 3-1. Entonces aveces no tomamos la dimensión verdadera de lo que es esta llave, de lo dura que es de lo complicada lógicamente que nada es imposible".

Determinante

La jugada que falló Ezequiel Aguirre más la de Jerry Bengtson en el primer tiempo, son ocasiones que todavía se lamenta el timonel de los Albos. "Quedó demostrado en el primer partido que nosotros fallamos dos o tres situaciones de gol y pagamos. Las únicas dos jugadas del primer tiempo para América terminaron en gol, ya en el segundo tiempo lo controlamos todavía mejor porque solo le dimos dos pelotas paradas, generamos situaciones y tuvimos la pelota para poder exigir hasta el empate".



El duelo que definirá el pase los cuartos de final de la Concacaf League, será a las 6:00 de la tarde, hora de Honduras.