En primera fila: El artista hondureño Sergio Ortega nos presenta su videoclip "Solo quiero"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siempre estuvo rodeado de arte. La vena artística de su familia es algo que Sergio Ortega no podía ni se iba a dar el lujo de ignorar. Con 13 años de edad, el joven alto, delgado y lleno de seguridad sabía con claridad lo que quería ser: ¡Un talentoso músico!



Decidió empezar a ejecutar la guitarra y luego de unos meses la inspiración invadió por completo su alma, Sergio había iniciado a crear sus propios sonidos y melodías. Hoy, con 21 años y por segunda ocasión, el soñador solista derrochará pasión por la música en "Conexión EL HERALDO".



"La música para mí es un estilo de vida, un escape momentáneo de la realidad y mi manera de expresarme", aseguró a EL HERALDO el cantante del género musical pop latino.

Confesó que, "es ese lugar donde puedo ser completamente honesto no solo con las personas que escuchan mis canciones, sino también conmigo mismo".



Con ese estilo de vida que lo caracteriza, Sergio Ortega está listo para deleitar a los lectores de EL HERALDO con un fantástico repertorio musical. ¡Usted y su familia no se lo pueden perder!



"Soñé", "Solo quiero", "Me enamoré", "Facetime" y "Cómo hacer que vuelvas" son tan solo algunas melodías que usted podrá escuchar en nuestro segmento "En primera fila".

¡La velada colmada de ritmo es este viernes a las 5:00 PM!

Sergio Ortega tiene tres años de incursionar en el amplio -y no tan fácil- universo musical. En este tiempo ha logrado dar pasos firmes y plasmar su huella imborrable.



Ha tenido la oportunidad de compartir escenario en distintas ocasiones con el también artista hondureño Chia Casanova, Los Bohemios y JC Avilez.



Actualmente, inició su tercer año como estudiante de la carrera de Administración Industrial y Emprendimiento en UNITEC.

"Soñé" y "Solo quiero"

Con ese compromiso social y apoyo al talento nacional, EL HERALDO pone a disposición sus plataformas digitales para que el cantautor comparta con la población hondureña uno de sus "más grandes logros" en su carrera musical.



"Voy a estar presentando uno de mis logros más grandes hasta el momento, mi primera Live Session", dijo Ortega con mucha emoción.



Dejó fluir sus sentimientos y contó que "desde chiquito me ha gustado ver a los artistas que he admirado con sus bandas haciendo sesiones en vivo y gracias a mi equipo de trabajo y todo su esfuerzo hemos logrado grabar dos sesiones, una de mi más reciente sencillo “Soñé” y otro de uno de mis primeros sencillos “Solo Quiero”.