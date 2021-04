Alba Consuelo Flores solicitó compra de siete hospitales covid-19  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, afirmó que no le solicitaron la compra de hospitales móviles a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), aunque el oficio número 630-SS-2020, con fecha del 16 de marzo de 2020, dirigido al exdirector ejecutivo de Invest-H, Marco Bográn, refleja que, al menos, solicitó "hospitales de aislamiento".

Esa nota, firmada por la ministra Flores, fue enviada a esa institución cinco días después que se confirmaron los primeros dos casos de covid-19 en el país, es decir el 11 de marzo del año pasado.



"Adquisición directa al proveedor idóneo de siete hospitales de aislamiento necesarios para la atención de infectados con el virus del covid-19", manifiesta el oficio firmado por la titular de Salud.

Una unidad de aislamiento sirve para atender exclusivamente a un tipo de paciente, en este caso positivos por el nuevo coronavirus, lo que evita la propagación del virus a otras personas ingresas por otra enfermedad.

Una de las opciones de este tipo de instalaciones, durante la pandemia del covid-19, fueron los hospitales móviles, que finalmente fue la apuesta de Invest-H.

El documento también señala que se pidió la contratación directa de todos los servicios conexos y de consultoría necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de dichos hospitales.



También solicitaron el equipo médico hospitalario y todos los insumos requeridos para la adecuación de instalaciones.



Asimismo, pidieron repuestos y equipo de reparación, en caso de ser necesario.

El documento indica que Salud coordinaría con Invest-H la ubicación de los hospitales de aislamiento y que garantizarían el personal asistencial para recibir pacientes afectados por el letal virus.

Ministra niega solicitud de hospitales móviles

"Esos hospitales móviles, definitivamente la Secretaría de Salud no los pidió, nosotros pedíamos ampliación en los hospitales, construir salas en los hospitales, adicionales a lo que tenemos, no pedimos hospitales móviles", expresó la funcionaria.



Añadió que la compra no se hizo siguiendo la norma y no se le preguntó a la institución cuáles eran las características o especificaciones técnicas, las condiciones, los estándares, que se tienen que cumplir en un hospital.

"Coincido con el presidente de la Comisión Interventora (de Invest-H) (José Ernesto Leva) que la compra no se realizó de la mejor manera, les han fallado. A ellos les ha costado mucho y han hecho lo humanamente posible para lograr esa conexión con el vendedor y hacer que cumpla las condiciones que ellos solicitaron", manifestó Flores, quien a su vez agregó que no conocen el contrato ni otro procedimiento administrativo sobre esa compra.



Desde un inicio la funcionaria manifestó que no se podían instalar en un plazo de 15 días porque no eran restaurantes sino hospitales de primera con equipo especializado para atender pacientes.



No obstante, ahora señala que están analizando si los ocuparán para realizar cirugías y sacar la mora quirúrgica que ha incrementado en los hospitales.



El único hospital móvil que está atendiendo pacientes con covid-19 es el de San Pedro Sula y el de Tegucigalpa se está usando para cirugías ambulatorias y de ortopedia.

