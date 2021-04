¿Por qué Manuel Mijares estuvo serio el día de su boda con Lucero?  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Ya han pasado más de 24 años desde el momento en que Manuel Mijares y Lucero Hogasa se dijeron sí en un altar consumando su matrimonio, sin embargo, la felicidad solo les duró 14 años.



Aunque ya han pasado más de dos décadas, muchos fans recuerdan la mediática boda y se preguntan por qué Mijares en pleno acto de amor tenía su semblante serio.



VEA: La condición que pone Lucero para volver a las telenovelas

Razón

La periodista Mara Castañeda de Televisa Espectáculos charló con Manuel Mijares y recordó la boda televisiva en la que se unieron dos de las figuras principales de la empresa de San Ángel.



“Nosotros pensamos que era una forma de que la gente que tuvo que ver, sobre todo con Lucerito. Era un compartir algo privado, nuestro, con la gente y el público, que nos había seguido, sobre todo a ella, durante muchos años y por eso se hizo, y salió muy bonita”, dijo el cantante al contar por qué decidieron transmitir la boda.

ADEMÁS: El antes y después de Lucero



Incluso recordó que fue señalado por su semblante tenso y serio, por lo que las especulaciones de que no se la estaba pasando bien no tardaron en aparecer en aquel día.



“Que si yo estaba tenso, enojado… A ver, me estoy casando, quién no está nervioso en la boda. Aparte con una cámara aquí (cerca de la cara) … Bueno, yo sudaba (muchísimo)”, reveló Mijares entre risas.



Todo lo contrario pasó con Lucero, quien para ese momento ya estaba más que acostumbrada a posar y lucir radiante ante las cámaras.



“Cómo no voy a estar serio, me estaba casando… Obviamente Lucero tenía mucho más juego con las cámaras, porque ella abre la boca y se ríe… así duerme”, explicó Mijares.

+Celebridades que hicieron un pacto con el diablo para no envejecer