Príncipes William y Harry recuerdan servicio e ingenio de su abuelo Felipe  

LONDRES, INGLTERRA.- Los príncipes William y Harry rindieron homenaje el lunes a su abuelo, el príncipe Felipe, para recordar su ingenio, su sentido del deber y sus habilidades para las parrilladas.



Los hermanos emitieron comunicados separados en medio del pleito familiar que llevó la decisión de Harry de renunciar a sus deberes reales el año pasado, y algunos habían conjeturado que el funeral de su abuelo podría ser una oportunidad para limar sus asperezas. Felipe, quien estuvo casado con la reina Isabel II por más de siete décadas, falleció la semana pasada a los 99 años.



William, segundo en la línea de sucesión al trono, conmemoró la vida de servicio de Felipe para la reina y Gran Bretaña al recordar el “travieso sentido del humor” de su abuelo.

“Mi abuelo fue un hombre extraordinario y parte de una generación extraordinaria”, dijo.



William de 38 años en un comunicado publicado en Twitter. “Kate y yo continuaremos haciendo lo que él hubiera querido y apoyaremos a la reina en los años venideros.



Extrañaré a mi abuelo, pero sé que él querría que continuemos con el trabajo”.



Harry, quien renunció a los deberes reales el año pasado y vive ahora en California, llego al Reino Unido en el fin de semana para asistir al funeral de Felipe, que se realizará el sábado en el Castillo de Windsor al oeste de Londres.



Su esposa, Meghan, duquesa de Sussex está embarazada y su médico le aconsejó no hacer el largo viaje.



El comunicado de Harry describió a Felipe como un nombre que fue “auténticamente él mismo”.



“Será recordado como el consorte real más longevo para una Monarca, un militar condecorado, un príncipe y un duque”, dijo Harry de 36 años. “Pero para mí, como muchos quienes han perdido un ser querido o abuelo por el dolor del año pasado, él era mi abuelo: maestro de la parrillada, leyenda de las bromas y descarado hasta el final”.



William y su esposa también publicaron una foto de Felipe sentado en una carroza con su bisnieto, el príncipe George, el hijo mayor de la pareja, en la que Felipe lleva las riendas.

El funeral real ceremonial de Felipe en la capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor será un servicio discreto por la pandemia de coronavirus y privado.



Felipe, quien también era conocido como duque de Edimburgo, participó en la planeación del funeral, que se enfocará en la familia.



Mientras los preparativos para el funeral continuaban, los homenajes para Felipe no paraban. En la Casa de los Comunes, que resumió sus actividades anticipadamente tras el receso de pascua por la muerte del príncipe, los legisladores ofrecieron sus condolencias.



El primer ministro Boris Johnson dijo que Felipe “dio forma y protegió a la monarquía a través de todas las vicisitudes” de las últimas siete décadas.



“Nos da a todos un ejemplo de abnegación y de poner a los demás antes que a nosotros mismos”, dijo Johnson. “Hizo de este país un lugar mejor”.



En Nueva Zelanda se fijó el 21 de abril para realizar una ceremonia funeral de Estado para Felipe en Wellington a la que asistirá la primera ministra Jacinda Ardern y otros

funcionarios.



Como no hay restricciones por el coronavirus en el país, que frenó la propagación del virus, el servicio tendrá más asistentes que el funeral de Felipe en Gran Bretaña.



Nueva Zelanda también realizará una inusual sesión parlamentaria el martes para honrar a Felipe.