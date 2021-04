Bayer-PSG y Chelsea-Porto, se juegan el pase a semis de la Champions

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Este martes se conocerán los primeros dos clasificados a semifinales de la Champions League 2021.



Con la ventaja del 3-2 jugado en la cancha del Bayern Múnich, el PSG recibe en el estadio Parc des Princes al equipo alemán que buscará remontar el difícil marcador de la semana pasada. Solo el 2-0 el sirve a los dirigidos por Hans-Dieter Flick.



Keylor Navas, figura del equipo parisino, es una de las principales fortalezas para este duelo en el pondrá a prueba al técnico del PGS Mauricio Pochettino.



"El favorito en la teoría es siempre el campeón. Es el mejor equipo del mundo en este momento, acaban de ganar seis títulos. Tenemos que respetar eso. Nosotros somos aspirantes", mencionó Pochettino horas antes del encuentro.



En la otra llave, el Chelsea de Thomas Tuchel, llega con una ligera ventaja ante el Porto. Mason Mount y Ben Chiwell le dieron la tranquilidad a los blues para llegar casi clasificados a las semifinales de la Champions League.



"No vas a encontrar aquí a ningún equipo que no quiera llegar a semifinales. No hay nada que esconder. Este es un equipo que tiene una cultura y una estructura hecha para ganar títulos y partidos. Tiene la mentalidad y la historia para ello", dijo Tuchel convencido de clasificar a semis este marte en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.



Chelsea-Porto y PSG-Bayern Múnich, se jugarán a la 1:00 de la tarde, horas de Honduras.