Honduras: Escuelas decidirán si aplican a clases semipresenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pretendido inicio de las clases semipresenciales continúa vertiendo comentarios de oposición de las autoridades magisteriales y cada vez son más los dirigentes que exigen que el personal docente reciba la vacuna anticovid-19 para volver a impartir clases en las aulas.

El primero en exponer su criterio fue el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Fidel García, quien dijo que de no inocularse, los maestros no regresarán a las escuelas; “mientras no se vacune a todos los docentes, activos y jubilados, es imposible”.

El titular del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh), Edwin Hernández, contabilizó 78 mil maestros que necesitan recibir sus dosis para activar el mecanismo de protección contra el covid-19 e incorporarse a los pilotajes.

Sin embargo, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo ayer en HRN que van a priorizar en el tema sanitario y además que son “muy pocas” las escuelas que han solicitado iniciar el pilotaje.

En definitiva Educación deja a discreción de cada centro educativo la implementación de clases semipresenciales. “La estrategia de enero establece que la comunidad educativa, si reúne las condiciones de bioseguridad se determina abrir el centro. El que lo haga, tiene que pedir la autorización en Sinager de su localidad”, dijo.

Aprovechar la coyuntura

Además de la vacuna, se pide al gobierno reformar el plan estratégico educativo y mejorar los 700 centros de enseñanza que fueron dañados por los huracanes Eta y Iota.

“Para enfrentar estos desafíos es indispensable no solo que se lleve a cabo una masiva vacunación, sino que se avance en la reconstrucción de más de 700 escuelas y colegios afectados por las tormentas tropicales, que se dote de agua potable a cerca de seis mil centros educativos que garantice el regreso a clases de los educandos”, expresó Omar Rivera, dirigente de la sociedad civil.

