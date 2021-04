Nelson Ávila celebra disposición de Salvador Nasralla y Manuel Zelaya de crear alianza

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El aspirante presidencial por el movimiento "5 de julio", del partido Libertad y Refundación (Libre), Nelson Ávila, celebró la posibilidad de que Salvador Nasralla y Manuel Zelaya estén pensando en una alianza.



A través de Facebook, Ávila compartió un video de Nasralla y Zelaya en donde ambos hablaron de su disposición para consolidar una alianza opositora.



"...dialogar para constituir una amplia alianza vencedora contra el NarcoEstado, que hemos ido construyendo desde meses previos, como instrumento político determinante para reconstruir la Nación.¡UNIR, para VENCER y TRANSFORMAR!", dice parte del posteo de Ávila en el que felicita a ambos líderes políticos.

El candidato por el partido Salvador de Honduras, Nasralla, dijo en la entrevista, en la que también participó el expresidente Zelaya, que "somos hondureños y queremos el bien de Honduras, yo lo que pretendo es rescatar mi país, no lo hago por dinero y Mel tampoco".



Agregó que "es mi deber, Mel y yo ya estamos cerca de los 70 años y necesitamos irnos de este mundo dejandole al país un legado de un gobierno democratico, que se preocupe del pueblo", en referencia a una alianza.

Zelaya por su lado dijo que "el diálogo está abierto" y que con "la única persona con la que nunca, no vuelve jamás a establecer un diálogo político es con Juan Orlando".



Agregó que "tanto a Salvador como a otros dirigentes nos une la necesidad de vivir en un país donde se pueda salir a la calle y que no te asalten, que no halla un niño pidiendo un pedazo de pan o gente enferma que no puede accesar a los hospitales".