Salvador Nasralla y "Mel" Zelaya no descartan una nueva alianza política

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La oposición política en Honduras podría estar uniendo fuerzas nuevamente y allanando el camino para las elecciones generales de noviembre. Tal como sucedió en 2017, las ideas de conformar una alianza siguen vivas en varios exprecandidatos y futuros aspirantes a puestos de elección.



Tras comenzar a conocerse los primeros resultados de los recientes comicios internos, varios precandidatos perdedores de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Liberal de Honduras y otras fuerzas políticas minoritarias comenzaron a mostrar cercanía y a asegurar que buscarán llegar juntos como una coalición contra Nasry "Tito" Asfura, quien se perfila como el ganador de las elecciones internas dentro del Partido Nacional.

Actualemente, la única corriente de Libre que permanece distante de la mesa de discusión de una posible alianza es la que lidera la precandidata Xiomara Castro, esposa del expresidente, José Manuel Zelaya.



Sin embargo, aún no se descarta que más adelante decidan sumarse al proyecto, pues así lo planteó el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla en una reciente entrevista televisiva.



"El triunfo de Xiomara en el Partido Libertad y Refundación es incuestionable, o sea que ella ya está lista para hacer una alianza. Es más, yo le digo a Mel (Manuel Zelaya Rosales) y a toda la militancia de Libre para hacer una alianza, así como ellos me invitaron a mí cuando no tenía partido, pues hoy les digo: '¡Bienvenidos!, súmense, para poder rescatar a Honduras del verdadero enemigo que es Juan Orlando Hernández'", dijo Nasralla.

Divergencias

Tras la derrota de la Alianza de Oposición en las elecciones pasadas, tanto Manuel Zelaya como líder de Libre y Salvador Nasralla como el candidato elegido para encabezar la coalición, sufrieron un distanciamiento que los llevó a tomar caminos diferentes y hasta a lanzarse ofensas en las comparecencias públicas.



"A Mel no lo quiere la empresa privada, no lo acepta la embajada de Estados Unidos, Mel tiene un montón de gente en contra que no permitieron que yo llegara a la presidencia… Mel tiene mucha gente que lo adversa que es importante", expresó en una ocasión Salvador.

Por su parte, Zelaya, dijo de su antiguo candidato a la presidencia: "Yo reconozco el papel que Salvador hizo en la campaña, que atendió todo lo que planificamos juntos, todas las posiciones las atendió, pero una vez que fue presidente electo prácticamente a mí ni me volvió a hablar” y agregó: "No comparto su estrategia política porque destruye el posicionamiento de la Alianza, divide la Alianza, le da un zarpazo, rompe la Alianza prácticamente y no voy a asumir esa gran carga".



Pero ante esas discusiones del pasado, Nasralla dijo ahora que "nos conocemos desde hace 44 años, independientemente de las diferencias que podamos tener nos podemos sentar y de Xiomara siempre lo he dicho, es una gran mujer y todos en el fondo somos hondureños y queremos el bien de Honduras y yo no lo hago por dinero y Mel tampoco".

