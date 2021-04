EEUU está dispuesto a trabajar con el presidente Hernández, dice asesor de Biden

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dispuesto a trabajar con su homólogo hondureño Juan Orlando Hernández, así lo afirmó el asesor presidencial Juan González.



“Él en este momento es el presidente elegido de Honduras, vamos a trabajar con su Gobierno, vamos a buscar áreas de interés común”, afirmó González, en una entrevista transmitida este domingo por la cadena CNN en español, ante la pregunta de si el jefe de Estado es un "un interlocutor válido" para Washington.

"Nosotros tenemos que trabajar con los Gobiernos, pero no solo con los Gobiernos, obviamente el canciller hondureño (Lisandro Rosales) va a estar aquí esta semana, Ricardo (Zúñiga, el enviado especial de Washington para el Triángulo Norte de Centroamérica) y yo nos vamos a reunir con él, buscar áreas de trabajo conjunto", aseveró.

Es importante recordar que Zúñiga hizo un recorrido por el Triángulo Norte la semana pasada, pero no llegó a Honduras. El Canciller Rosales y el ministro de Gobernación, Carlos Madero aseveraron que las conversaciones ya estaban avanzadas y por eso Zúñiga no llegaría al territorio hondureño.

Contradicciones

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el pasado 9 de marzo que Washington no puede tener lazos estrechos con líderes que no luchan contra la corrupción, en respuesta a una pregunta sobre las implicaciones de las acusaciones contra Hernández.



“No nos esconderemos a la hora de denunciar a ningún líder en particular. Estamos intentando acabar de raíz con la corrupción, donde quiera que sea, bien sea en el hemisferio occidental o en cualquier otro lugar”, agregó Price.

Cabe recordar que durante el juicio contra el narco hondureño Geovanny Fuentes, el presidente Hernández fue mencionado en reiteradas ocasiones, señalándolo de recibir dinero del narcotráfico.