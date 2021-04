Interceptan y matan a un joven en Trujillo, Colón

COLÓN, HONDURAS.- Un hombre de 27 años de edad fue acribillado de varios disparos mientras transitaba por una solitaria calle de la aldea Los Leones, en el municipio de Trujillo, Colón, zona caribeña de Honduras.



La víctima mortal respondía al nombre de Henry Leiva (27), quien residía en el sector donde acabaron con su vida. De acuerdo con las informaciones preliminares, Leiva fue interceptado por sujetos armados quienes le dispararon hasta quitarle la vida.

El cadáver del hombre quedó a la orilla de la calle donde minutos después del tiroteo fue hallado por los vecinos de la zona, quienes llamaron a la Policía Nacional.



Uno de los habitantes de la aldea Los Leones aseguró que a Leiva lo habrían asesinado a causa de enemistades personales, no obstante este extremo todavía no ha sido confirmado por las autoridades.



El caso está siendo investigado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras realizar el levantamiento de pesquisas de la escena del crimen.



Entre enero y febrero de 2021 fueron asesinadas 539 personas. La Secretaría de Seguridad indicó que al cierre de febrero hubo una reducción de 52 homicidios en comparación al 2020, al tiempo que afirmaron que a pesar de la pandemia del covid-19, "los esfuerzos por reducir la incidencia criminal no han cesado, muestra de ello es este descenso en los homicidios".

