ADN comprueba que actriz Daniela Berriel mintió sobre violación  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Una prueba de ADN demostró que la actriz Daniela Berriel mintió sobre un supuesto abuso por parte del también actor Eduardo Ojeda.



Así lo confirmó la familia de Ojeda luego de que este saliera de prisión. La prueba de ADN se realizó luego de que se iniciará el proceso legal luego de los señalamientos de Daniela Berriel en contra de Eduardo Ojeda y donde también estaba implicando su amigo Gonzálo Peña, el actor recordado por su comercial de Trivago.



"Con posterioridad al auto de vinculación a proceso, se practicó por las autoridades la prueba de ADN de las muestras obtenidas de la denunciante al inicio de la investigación con el ADN de Eduardo, determinándose que no existía coincidencia y por tanto que este no tuvo contacto sexual con ella como se afirmó en la denuncia", expone la carta.

LEA: 'Me silenciaron por mucho tiempo': Nath Campos explica por qué tardó en denunciar abuso sexual



Tras este resultado, la familia solicitó una audiencia en la que pidieron el sobreseimiento definitivo de esta causa.



"El día 9 de abril de 2021, con presencia de todas las partes interesadas, se celebró la audiencia, en la que el juez determinó que ante la nueva evidencia concluyente de la inocencia de nuestro hijo Eduardo lo procedente era ponerlo en libertad", se informa en el comunicado.

+Christina Ricci rompe el silencio y muestra los golpes que le dio su esposo

Daniela teme por su vida

A través de una transmisión en vivo, Daniela, junto a sus padres y abogados, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que la desición del juez fue debido a influencias económicas que tiene la familia del agresor.



“Actuaré enérgicamente en consecuencia, solicitando de nuevo que se continúe la investigación, otorgaré más pruebas, presentaré denuncias penales (…), temo por mi persona y mi familia, ya que al señor Eduardo Ojeda Franco lo hago responsable, a la familia Ojeda Franco de mi seguridad, la de mi familia y de mis abogados”, mencionó.



“Ayer quedó demostrado el poder económico de la familia Ojeda Franco, presentaré recurso de apelación (...), no me callaré y no pararé hasta que se haga justicia”.

TAMBIÉN: Hijo de Vicente Fernández habla sobre las denuncias de acoso contra su padre