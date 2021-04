Nerlyn Membreño renunció como entrenador del Vida

LA CEIBA, HONDURAS.- La goleada de 3-0 que le propinó Olimpia al Vida en la jornada del sábado, fue la gota que derramó el vaso para que Nerlyn Membreño, entrenador de los cocoteros, tomará la decisión de abandonar el club.



"Hoy me parece que no competimos como el equipo está acostumbrado, Olimpia fue práctico y contundente. Al final se quedó en un equipo que intentó con pocos recursos, ante un equipo que nos liquidó rápido, eso les dio la posibilidad de controlarnos defendiendo bien. En ese sentido está claro el resultado y el tipo de partido que tuvimos hoy", mencionó Nerlyn tras el juego ante los Albos.







Olimpia derrotó fácilmente al Vida con marcador de 3-0 en la jornada 11 del torneo Clausura.













Aunque todavía no es oficial por parte del club, un medio deportivo hondureño dio a conocer que tras el juego de la jornada once del torneo Clausura, Membreño platicó con sus jugadores para darles a conocer la noticia.



Aunque la decisión está tomada, habría que esperar que la directiva llegue a un acuerdo con el entrenador que se integró en sustitución de Ramón 'Primitivo' Maradiaga la temporada pasada.



Según se conoció, una de las principales razones además de los resultados, es la intromisión del portugués Almeida, socio del empresario Luis Cruz. El entrenador hondureño no estaría de acuerdo que le impongan ideas sobre la dirección del club.