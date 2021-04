El histórico e íntimo concierto vía streaming de Ricardo Arjona en Guatemala  

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- El famoso cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, ofreció un concierto vía streaming a más de 10 países del mundo con boleto pagado, sin embargo para su natal Guatemala fue totalmente gratuito.



Los boletos para este concierto estuvieron a la venta desde marzo y en sólo seis horas ya había roto récords de venta para un streaming.



Al evento musical participaron países como Japón, Australia, Rusia, Francia y Croacia, Finlandia e incluso en países africanos, además Guatemala donde se transmitió de manera gratuita.



“Estoy cantando canciones que no esperaban y me estoy dando el gusto de cantar las que no he cantado”, dijo Arjona. Al momento empezó a cantar Te conozco, la primera canción que escribió a su llegada a México.



El show duró un poco más de dos horas y abrió con Invertebrado, siguió con Soldado raso. Mientras dio la bienvenida a su país de origen, a la ciudad de Antigua Guatemala.



Más de 80 personas entre músicos, ingenieros, técnicos y producción han sido parte de este evento.



"Hecho a la Antigua" se transmitió desde el patio circular de la iglesia y convento de Las Capuchinas y uno de los detalles que destacaron fue que se utilizaron más de 5 mil velas y no se utilizó iluminación artificial.







