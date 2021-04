EN VIVO: Olimpia vence 2-0 al Vida en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS.- El Olimpia está venciendo 2-0 al Vida en el Estadio Ceibeño en duelo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2021.

El encargado de abrir el marcador para los albos fue Jerry Bengtson, quien tras un centro de Michael Chirinos remató de cabeza sin marca para poner el 1-0 a los ocho minutos de iniciado el encuentro.

Los leones han tenido el dominio del encuentro y sin pasar ningún apuro encontrarían el segundo gol luego de un venenoso centro de Edwin Rodríguez que sería desviado por Denis Meléndez quien acabó marcando en propia puerta.

Previa

Los cocoteros llegan a este compromiso con la mirada puesta en la lucha por el primer lugar de la zona norte ante Real España, quien a mitad de semana empató 2-2 ante Platense en duelo reprogramado.

Si bien el equipo de Nerlyn Membreño cayó 3-2 en su último compromiso, no pierde la ilusión de adueñarse del primer puesto de la zona norte y este noche buscará dar un batacazo ante el actual campeón de Honduras.



Por su parte, los leones vienen de sufrir una dura derrota 2-1 ante el América en condición de local por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, sin embargo, quieren cambiar la mentalidad y no descuidar el liderato de la zona central.



Los dirigidos por Pedro Troglio aún no renuncian a su sueño de dejar en el camino a uno de los grandes del continente, sin embargo afrontan con toda la seriedad que se merece el campeonato local.

Hora, estadio y transmisión

Hora: 5:15 PM



Estadio: Estadio Ceibeño



Transmisión: TDTV+ y Fox Deportes (Estados Unidos)

