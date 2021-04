Taiwán, 80 años de relaciones de hermandad e impulso al desarrollo de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. Con un firme compromiso de lealtad y hermandad, en 1941 la República de China (Taiwán) estableció relaciones diplomáticas con Honduras.



Desde entonces la cooperación y los lazos de amistad se han potenciado forjando un camino al desarrollo y una sólida amistad.



Durante estos 80 años miles de hondureños han sido beneficiados con proyectos de desarrollo apoyados por el Gobierno de la República de China (Taiwán).



Se han invertido recursos en áreas como salud, educación, agricultura, seguridad y fortalecimiento institucional, entre otros. Y aunque los factores culturales, históricos y de lenguaje son diferentes, esto no ha sido un obstáculo para que haya intercambio de conocimientos y experiencias con varias instituciones taiwanesas.

Visitas bilaterales

El presidente Juan Orlando Hernández, durante su visita oficial a Taiwán en 2016, agradeció al pueblo y gobierno de la isla su histórica cooperación y amistad, que han contribuido al desarrollo económico, social e integral de Honduras e influido positivamente en los hondureños.



Por su parte, durante la visita a Honduras de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, el 8 de enero de 2017, se consolidó aún más la agenda de cooperación en el campo de turismo, agricultura y manufactura. Asimismo, se aumentó el número de plazas para las becas universitarias y técnicas destinadas a estudiantes hondureños destacados.

La última visita de alto nivel de Taiwán a Honduras fue el 17 de enero de 2020. El presidente Juan Orlando Hernández y el canciller Lisandro Rosales recibieron al ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Jaushieh Joseph Wu. En el encuentro dialogaron sobre proyectos de cooperación, comercio, inversiones y educación.

Gracias a los esfuerzos de ambos gobiernos, las exportaciones de Honduras lograron crecimiento del 14% en 2020.



La cooperación bilateral entre ambos países ha sido un fuerte pilar de apoyo para Honduras, siendo la cooperación no reembolsable la más significativa.



Se han ejecutado cientos de proyectos de cooperación institucional, entre ellos Vida Mejor, Ciudad Mujer y el Programa Paz y Convivencia.



Además, el gobierno de Taiwán entregó 3.2 millones de dólares no reembolsables para el programa No Están Solos a beneficio de los damnificados de Eta y Iota.



Y contribuyó con el Programa Educación en Eficiencia Energética aportando una donación de 4.4 millones de bombillas LED y financiando la sustitución de las bombillas tradicionales en los hogares.



Y es que la diversidad del apoyo de Taiwán ha dejado huella en el fortalecimiento y desarrollo comunitario con proyectos insignes y perdurables como el proyecto OTOP (Un pueblo, un producto, por sus siglas en inglés), que comenzó en 2012 con el fin de desarrollar y promover la industria artesanal del municipio de Valle de Ángeles.





Cooperación en el agro

La Misión Técnica de Taiwán, desde sus inicios en 1971, está orientada a mejorar las condiciones de vida de los pequeños y medianos productores con la ejecución de proyectos de cooperación en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de Dicta.

Taiwán también invierte en diversos sectores como la minería, la fabricación de bolsas de plástico e importación de prendas de vestir.



Se han implementado diversos cultivos con los productores de Comayagua y les ha ayudado a cambiar la agricultura de subsistencia por el cultivo de vegetales orientales como guayaba taiwanesa, papaya y yuyuga.

En 2016 se ejecutó la primera fase del proyecto de aguacate y a partir de los exitosos resultados se firmó un nuevo convenio en marzo del 2019 para la segunda fase.



El 27 de octubre de 2020 se inauguró en Comayagua el vivero más grande de aguacate de Centroamérica, con capacidad de producción anual de 45,000 plántulas.



Pero no solo se trata de apoyo en la agricultura. En 1993 el gobierno de Taiwán inició la ejecución del Proyecto Porcino apoyando al Centro de Reproducción de Pie de Cría Porcino en la comunidad de Playitas, Comayagua, con la que se logró una producción anual de 5,125 cerdos y se proveyó más del 47% de pie de cría a la industria porcina hondureña.



Y el 1 de febrero de 2021 se reinauguró el Centro de Genética Porcina del Proyecto de Cría y Reproducción de Cerdos en Honduras, considerado el más grande de Centroamérica y el más tecnológico.

Salud

La salud es uno de los campos de cooperación más importantes para Taiwán, por eso ha contribuido en la remodelación y reestructuración de diversas salas del Hospital Escuela y Hospital San Felipe, entre otros; ha donado equipo médico y medicamentos, ha gestionado brigadas médicas para beneficio de la población más pobre del país y ha apoyado el fortalecimiento institucional del sistema de salud con apoyo financiero, insumos y equipo médico, ambulancias, mascarillas quirúrgicas, pruebas (PCR, de antígenos y rápidas), cámaras termográficas y ventiladores mecánicos, entre otros.

Ambos gobiernos han concretado la exportación a Taiwán de melón, carne de res y otros productos cuya demanda no se ha detenido a pesar de la pandemia.

Ayuda humanitaria

La solidaridad del pueblo taiwanés también incluye al sector privado, varias empresas de ese país han apoyado a Honduras. Entre ellas la Fundación SunShine, Fundación Budista Tzu Chi; Fundación Simply Help, Cámaras de Comercio de Taiwán en Latinoamérica y América del Norte y la empresa taiwanesa Overseas Engineering & Construction Company(OECC).

Relaciones comerciales

Las buenas relaciones entre ambas naciones han permitido la firma del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia el 15 de julio de 2008.



Taiwán es además uno de principales compradores de marisco hondureño. Y se ha concretado la exportación de melón, carne de res y otros productos.



Y este año se concretizó una importante cooperación con la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional de Inversiones y el Instituto de Información Industrial de Taiwán (III) para facilitar la atracción de inversionistas en el área industrial digital.

Educación

La cooperación educativa es otro pilar de interés para el gobierno de Taiwán. Es así como nacieron en 2005 las Becas Taiwán MOFA y las Becas ICDF, que son otorgadas a hondureños para realizar estudios de pregrado, maestría y doctorado en universidades taiwanesas.

Actualmente cerca de 300 hondureños estudian en Taiwán, y otros 300 ya han finalizado sus estudios.



Para el embajador Diego Wen, “Taiwán siempre ha sido para Honduras un socio valioso y confiable, hemos compartido con nuestros hermanos catrachos sus triunfos, pero también hemos sido esa mano amiga y generosa en aquellos momentos adversos. Que la hermandad, amistad y fraternidad entre nuestras naciones siga fortaleciéndose”.