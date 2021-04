¿Qué pasó con los siete hospitales móviles?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de un año de que Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) firmara el contrato de compra, solamente dos de los siete hospitales móviles que adquirió Honduras funcionan parcialmente para afrontar la pandemia del covid-19.



El valor de los siete centros médicos, que tenían que haber llegado al país 55 días después de la compra, fue de 1,174 millones de lempiras, casi 48 millones de dólares, un gasto que representa el 19% del presupuesto que se ha ejecutado para el covid hasta la fecha.

La compra se realizó a la empresa Elmed Medical System Inc., cuyo representante Axel López es acusado de estafa por el Ministerio Público de Honduras por entregar estructuras no aptas para atender a enfermos del nuevo coronavirus.

Incluso, este jueves fueron detenidos Marco Bográn, exdirector de Invest-H, y Axel Moraes, exadministrador de ese organismo, por este caso por figurar como los principales responsables de la compra.

La Fiscalía detectó que las unidades y el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no no es funcional para ingresar a pacientes que contraigan la enfermedad.



Honduras, en los casi 400 días que tiene de vivir con el coronavirus, registra más de 193,000 infectados y 4,700 fallecimientos, números que, según expertos, podrían ser menos si hubiesen funcionado en tiempo y forma los hospitales móviles.



A continuación podrá leer la condición de cada uno de los centros móviles:

1. Hospital de Tegucigalpa

El 10 de junio de 2020 llegaron a Honduras los dos primeros hospitales móviles compuestos por 39 módulos, respectivamente: uno era para Tegucigalpa y, el otro para San Pedro Sula, las ciudades más afectadas por el covid y más pobladas del territorio nacional.



El hospital móvil de Tegucigalpa tuvo varias trabas: un proceso lento para poder armarlo; luego no operaba supuestamente por causa de que no tenía presupuesto asignado, pero fue hasta el pasado 29 de enero de este año que recibió los primeros pacientes con coronavirus después de seis meses de haber llegado al país.



Por no cumplir con las condiciones necesarias, el 15 de marzo anterior, el hospital móvil dejó de atender a pacientes con covid, por lo que su uso exclusivamente es para aliviar la mora quirúrgica que existe en el Hospital Escuela, dijo Osmín Tovar, director de este centro asistencial.

El hospital móvil de Tegucigalpa dejó de atender a pacientes covid-19.

2. Hospital de San Pedro Sula

La instalación del hospital móvil de San Pedro Sula comenzó el 28 de julio de 2020 en un predio adyacente al Mario Catarino Rivas. La unidad también está compuesta de 39 módulos.



Con el traslado de los primeros 22 pacientes de covid-19 desde el Mario Catarino Rivas, el 15 de octubre comenzó a funcionar el centro asistencial que tiene capacidad para 90 camas.



A mediados de marzo de este año, no obstante, el Ministerio Público inició una investigación al hospital con el fin de determinar si este es apto para las atenciones de pacientes infectados de covid.



Posteriormente, el Ministerio Público informó que el hospital móvil de la ciudad de San Pedro Sulano está en condiciones para recibir ciudadanos aquejados por la enfermedad.



“La última inspección que se hizo por parte de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los fiscales anticorrupción y biomédicos se encontraron algunas situaciones que establecen que los hospitales no están en condiciones para atender a pacientes con covid-19” explicó el vocero del MP, Elvis Guzmán.

El Ministerio Público realizó inspecciones en las instalacciones de los módulos de San Pedro Sula ante las crecientes denuncias.

3. Hospital móvil de Choluteca

Fue el 26 de octubre de 2020 cuando inició la instalación del centro asistencial en Choluteca, se convertiría en la tercera estructura en habilitarse después de San Pedro Sula y Tegucigalpa.



Estaba previsto que el 26 de enero del presente año se entregaría el hospital para su funcionamiento, pero cinco días más tarde el subsecretario de Salud, Fredy Guillén, dijo que "no hay fecha y no quiero ser irresponsable en decir un día específico" pese a que el centro está en un 95% en cuanto a la instalación.



EL HERALDO conoció que algunas piezas del hospital de Choluteca, que debe operar con 91 camas, se utilizaron como repuestos en la estructura de Tegucigalpa.

El centro de Tegucigalpa tenía problemas con la planta generadora de oxígeno, por lo que los técnicos utilizaron componentes del recinto de Choluteca para armar los demás, según el "Informe por incumplimiento contractual con relación a la compra de los hospitales móviles" al que tuvo acceso EL HERALDO.

Los fiscales también detectaron inconsistencias a la llegada de los contenedores del hospital móvil de Choluteca

4. Hospital de Juticalpa

La rastra que transportaba uno de los módulos del hospital móvil que se espera ser instalado en Juticalpa, Olancho, para atender la pandemia del covid-19, sufrió un accidente en el sector de La Talanquera a finales de 2020.



"Resultó totalmente dañada tras enredar el contenedor en las ramas de un árbol", establece el documento emitido por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), que informó que el módulo dañado pertenecía a la Unidad de Cuidados Intensivos.



Las cláusulas del contrato con la empresa a la que se compró el hospital estipula que los módulos están asegurados por lo que el proveedor deberá realizar la gestión para el reemplazo de la unidad afectada.



Este hospital tiene la capacidad de 51 camas que estarán distribuidas así: 20 para la UCI, 26 de alta dependencia, dos para reanimación y tres para el área de policlínico.

Uno de los módulos del hospital de Juticalpa quedó destruido durante su traslado.

Hospitales móviles de Copán, La Ceiba y El Paraíso

Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) explicó a EL HERALDO que el módulo hospitalario de Santa Rosa de Copán estaría listo a finales de marzo, pero se cumplió la fecha y el centro sigue sin funcionar.



En tanto, los hospitales de La Ceiba, Atlántida y Danlí, El Paraíso, estarían abiertos a mediados del próximo mes de abril, pero este plazo puede no cumplirse, como ha ocurrido en el pasado.

