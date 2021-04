Para retornar a clases presenciales se requiere vacunación y mejorar escuelas

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De su oficina entra y sale gente. Un protector de plástico sobre su escritorio es una de sus medidas adicionales de bioseguridad.

Al recibir a EL HERALDO roció con alcohol todas las superficies e invitó a tomar asiento.

Nelson Cálix habló de sus expectativas en el sistema educativo como nuevo titular de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, tras un año y medio de que la entidad estuviera al mando de una junta interventora. A continuación sus impresiones.

¿Cuál es el principal desafío que tiene el sistema educativo este año de pandemia?

El principal desafío es volver a las aulas, pero no podemos volver si no tenemos la seguridad de tener habilitados los espacios para que nuestros estudiantes y profesores no vayan a los centros educativos a contagiarse de coronavirus. Hemos tenido la promesa del ministro (Arnaldo Bueso) en el sentido de que la segunda línea de frente a la pandemia son los docentes, por lo que estamos anunciando que de parte del Presidente se nos ha dicho que el próximo mes se vacunará a los docentes del país.

¿Cuántos docentes serán vacunados en el departamento?

En Francisco Morazán son al menos 18 mil docentes, muchos con enfermedades de base y que están en zonas de alto riesgo porque hay propagación en los alrededores de los centros educativos.

¿Cómo retornar a un centro educativo que ni siquiera tiene agua?

En este momento es una prioridad nutrir y adecuar los centros educativos de las instalaciones hidrosanitarias adecuadas. Hemos elevado este planteamiento a la Secretaría de Educación.

¿Cuáles son las principales necesidades por cubrir?

Requerimientos de seguridad, mobiliario, equipo y principalmente instalaciones hidrosanitarias, personal de aseo y seguridad. La mayoría de los centros lo necesitan, los docentes en un esfuerzo particular han mantenido las instituciones levantadas, pero sí se necesita una fuerte inyección.

¿Cómo avanza la matrícula escolar este año?

Hemos llegado al 86.6% de la matrícula prevista, que es de 346 mil estudiantes. A este momento llevamos 310 mil estudiantes. Queremos hacer una barrida en los municipios para visitar a los padres e incentivar la matrícula.

¿Es menos la matrícula que el año anterior?

La situación de pandemia nos ha colocado en una situación muy diferenciada, las cifras de deserción y abandono han incrementado y eso es peligroso

¿Qué calidad educativa se está brindando con la teleeducación por segundo año?

Somos un país que no tiene la conectividad necesaria, pese a los esfuerzos de padres de familia y docentes, la misma no cumple los requerimientos, a tal grado que mucha de la atención se da en medios alternos como redes sociales, radio

y televisión.

¿El sistema no estaba preparado para recibir clases a distancia?

El país no estaba preparado para pegar el gran paso a la tecnología con todo y lo que implica, somos un país que estamos del lápiz carbón a la informática, al internet, sin conectividad muy alta. Ni los docentes ni los estudiantes estaban preparados.

Este año los docentes dejaron de comprar sus estrenos de Navidad para comprar una

computadora.

Hay escuelas que no les queda de otra que dar clases presenciales, ¿qué opina sobre ello?

En este momento Sinager no ha autorizado la presencialidad de los estudiantes. Nuestra postura es ir creando la apertura según el centro

educativo.

¿La denuncia de trasiego de plazas fue uno de los principales problemas desde 2019 y 2020?

El interventor conoció las denuncias, y el secretario de Estado remitirá las sanciones administrativas o penales.

