A 62,487.8 millones de lempiras se dispara el déficit acumulado de la ENEE

Luis Rodríguez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a las medidas públicas y privadas para rescatar las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la crisis económica se agudiza.

Al 31 de enero de 2021 el déficit acumulado observó un incremento de 5,243 millones de lempiras y cerró en 62,487.8 millones, según el balance general publicado por la comisión interventora de la ENEE.

DE INTERÉS: La deuda externa e interna de la ENEE sube a 65,942.7 millones de lempiras

Si se compara con el resultado de diciembre de 2020, cuando el déficit fue de 57,244.7 millones de lempiras, se observa un alza de 5,243.1 millones.

EL HERALDO buscó la opinión de los miembros de la comisión interventora, Rolando Leán Bu y Gabriel Perdomo, sin embargo, los funcionarios no respondieron las preguntas enviadas. El gobierno y la empresa privada anunciaron en octubre de 2018 el plan de reforma integral del sector eléctrico de Honduras y uno de los aspectos más relevantes era la crisis financiera de la ENEE, no obstante, las propuestas no se aplicaron y las cuentas de esa empresa se han venido deteriorando.



Entre las acciones a tomar en el corto plazo se mencionaron la revisión de los contratos de energía y de la Empresa Energía Honduras (EEH), la recuperación de la mora de los consumidores y el refinanciamiento de la deuda de la estatal eléctrica.

LEA: Piden aprovechar la energía barata de represas para bajar precio del kilovatio

Balance general

El deterioro de las principales cuentas de la ENEE tiene varias explicaciones, no obstante, la más importante es la reducción de pérdidas en el sistema de distribución.

De acuerdo con el informe 49 de Manitoba Hydro International (MHI), en febrero pasado las pérdidas remanentes de distribución sumaron 31.58% y las del mes fueron de 23.50%.

El compromiso de EEH es reducir las pérdidas en 17% en siete años, o sea de 31.95% a 14.95% entre 2016-2023, las que diversos sectores han anunciado que no se cumplirá.

Cada punto de pérdida de distribución se estima asciende a 16 millones de dólares.

Eso impacta en los ingresos totales de la ENEE que al 31 de enero sumaron 2,261.6 millones de lempiras, menor que los 2,488.3 millones en concepto de gastos, con un desfase mensual de 226.7 millones, según cifras de la estatal eléctrica.

VEA: Banco Mundial prevé un crecimiento de 4.5% para Honduras