Frida Sofía asegura que su abuelo Enrique Guzmán abusaba de ella  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La familia Guzmán se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, confesara que su abuelo abusaba de ella cuando era niña.



"Traición tras traición, tras mentira. De muchas personas", dijo Frida durante una entrevista con el programa "De primera mano".

Dijo que su abuelo Enrique Guzmán "siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso".



La polémica hija de Alejandra aseguró que Enrique era un "un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas, pero me las...".



"Me manoseó desde los cinco años", declaró. "Lo odio. Y más por como... El pasado, deja eso; ahorita me quedo así de: 'Ándale, si el mundo supiera'. Es un delito", agregó.

"¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal. Qué asco, pero es como que alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, porque te están tocando tus partes íntimas", siguió contando.



