Difícil que Estados Unidos fortalezca lucha contra la corrupción

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La reunión de Ricardo Zúniga, enviado especial del gobierno de Joe Biden para el Triángulo Norte, con los presidentes de El Salvador y de Guatemala y el llamado de una delegación del gobierno de Honduras a Washington para tratar las causas de la migración y de la corrupción en este país generan una serie de discrepancias sobre la relación bilateral.

El excanciller Edmundo Orellana tiene su propia opinión.

¿Cómo valora las actuales relaciones del gobierno de Biden con el gobierno hondureño?

Esas relaciones están determinadas por lo que los tribunales federales en el Distrito Sur de Manhattan establezcan en el tema contra el narcotráfico que desde Honduras jefean políticos, sobre todo, supuestamente, desde el gobierno. Esta es una variable que está ahí y va a ser la que determine todo lo que venga en las relaciones con Estados Unidos. Aparte de esto, algunos senadores están presionando, desde el plano político, a que se tomen decisiones congruentes con lo que se está haciendo en los tribunales federales.

¿Cuál sería el impacto?

Estas decisiones políticas van encaminadas a sancionar al actual gobernante y al gobierno, y en consecuencia quien va a sufrir los efectos es la población hondureña, porque van a haber restricciones en cuanto a la cooperación de Estados que se va a traducir en suspensión de financiamiento, de transmisión de tecnología, entre otras cosas.

¿Considera que se va a fortalecer la lucha contra la corrupción?

No veo la forma de que Estados Unidos pueda fortalecer la lucha anticorrupción ya que las instituciones que supuestamente deberían estar luchando contra la corrupción son parte del problema, estamos hablando de la Corte Suprema y del Ministerio Público. Dos instituciones que están incondicionalmente a disposición del gobernante.

¿Cree que la no visita de Ricardo Zúniga a Honduras tenga implícito un mensaje?

Sí, claro, pero eso le importa un bledo al gobierno. Recuerde que aquí vino Nancy Pellosi, con un nivel de representación más importante que Zúniga y despreció al gobernante, dijo que no lo quería ver, que era una persona despreciable para ella, ¿y qué significó eso para el gobierno? Nada, después Trump se abrazó con él y le dijo que era su representante aquí en Centroamérica, hasta le reconoció mejores méritos que a los médicos que estaban luchando contra el coronavirus. Mire que Trump acusó a Hernández y a su gobierno de corrupto y dijo que no tenía nada que ver con él, pero una vez que logró que Honduras se convirtiera en tercer país seguro se convirtió en un aliado del gobierno de Hernández y comenzaron a favorecer al gobierno hondureño con la expulsión de la Maccih, esta se fue porque Estados Unidos así lo quiso, sino no se hubiera ido nunca.

¿Con las actuales relaciones qué se debe esperar para los próximos meses?

Nada, absolutamente nada, porque Biden hasta ahora está auscultando qué hacer visitando Guatemala y El Salvador y parece que tienen algunos contactos con funcionarios importantes hondureños, del gobierno, lo que significa que aquello de que no iban a tratar con el gobierno no es cierto, ya desde ahí comienzan a mentir.

