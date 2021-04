Defensa de Kevin Solórzano sobre repetición del juicio: Es un avance positivo hacia la meta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La defensa de Kevin Solórzano aseguró que la resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia de repetir el juicio es "un avance positivo hacia la meta".



"Es un avance positivo hacia la meta, lo que ha pasado hoy es que el pleno de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido uno de los motivos de casación que interpusimos y ha considerado la necesidad de repetir el juicio, pero eso es el reconocimiento efectivo de las irregularidades que se dieron en el juicio, generadas por el tribunal de sentencia que lo condenó", dijo la abogada Celeste Cerrato a HCH.

Agregó que "Kevin entonces, reconoce el pleno de la CSJ, que es inocente pero que su juicio debe repetirse y en ese sentido nosotros estamos con la tranquilidad de ir nuevamente a juicio a demostrar lo que siempre hemos demostrado, la verdad de cómo acontenció este hecho".



En relación a la repetición del juicio, la togada aseguró que hasta el momento no hay más pruebas porque ya "están ahí, las pruebas fueron mal valoradas y así lo reconoció la sala de lo penal cuando emitió su sentencia absolutoria, con lo que nosotros esperamos que con esta resolución de la CSJ se lleve un juicio con las reglas del debido proceso y atendiendo a la legalidad que fue lo que no hubo por parte de la sala del tribunal de sentencia que lo condenó".



"Este caso tiene todas las pruebas que acreditan la no participación en el hecho", reiteró la profesional del derecho.

Prisión preventiva



De acuerdo con la defensa del estudiante universitario, Kevin deberá salir de prisión porque él ya cumplió "por mucho" la medida cautelar, que de acuerdo con el Código Penal no debe superar los dos años y medio.



"Será el nuevo tribunal de sentencia que designe para el nuevo juicio de Kevin Solórzano, es este tribunal el que deberá emitir la revocación de la medida cautelar de Kevin, porque ya está superada por mucho, la medida solo puede durar dos años y medio, y al ser superada debe ser puesto en libertad, eso tomará algún tiempo", explicó.

