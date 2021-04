¿Kevin Solórzano seguirá preso o se defenderá en libertad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este miércoles repetir el juicio oral y público al joven hondureño Kevin Solórzano, pero se ha generado incertidumbre sobre si recuperará de manera inmediata su libertad o no.



La resolución se adoptó luego de analizar el fallo del recurso de casación dictado por la Sala Penal a Solórzano, quien había sido condenado por los delitos de asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio del exfiscal Edwin Eguigure y la abogada María Auxiliadora Sierra, respectivamente.



La decisión sobre si se defenderá en libertad o no depende del nuevo tribunal de sentencia, un proceso que podría implicar un lapso largo, dijo el vocero de la CSJ, Carlos Silva.



El expediente de Solórzano será remitido a un nuevo tribunal de sentencia que tendrá como primera obligación revisar el estatus de las medidas restrictivas a la prisión.



"El tribunal de sentencia deberá ser nombrado posteriormente, si es que se va a utilizar otra sala, si es que se tiene que nombrar jueces de diferentes salas para que conformen el nuevo tribunal de sentencia y una vez que estén definidos quienes van a ser los tres jueces, entonces deberán asignar la fecha inmediata más próxima", explicó.

Vea: Pleno de la CSJ resuelve repetir juicio contra Kevin Solórzano



Lo anterior representa que todavía no existe un plazo que dictaría cuándo se celebrará el nuevo juicio oral y público para el implicado.



Solórzano en el primer proceso judicial que fue hallado culpable cumplió con prisión preventiva por la gravedad de los delitos, es decir, pasó en la cárcel previo y a lo largo del juicio.



La defensa del joven alega que la previsión preventiva ya venció, por lo que no aplica por repetirse el juicio oral y público.



Para el abogado penalista Marlon Duarte, a Solórzano, en ese sentido, se le debería de imponer otras medidas distintas a la detención por causa de que se le venció la prisión preventiva.



"Él no puede estar preso un día más porque su prisión preventiva automáticamente está vencida. Esta es una situación jurídica cuando se repite un juicio", dijo.



"La valoración de las pruebas que se realizaron por el tribunal de sentencia a criterio del pleno de la sala no son una valoración mediante las máximas de la sala crítica", agregó.

Además: Viuda del exfiscal asesinado se contradijo en el proceso contra Kevin Solórzano