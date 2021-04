Recorriendo el zoológico Rosy Walther: Negrón, la pantera gruñona y comelona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras el fuerte incendio que se registró en el complejo turístico Little French Key en la isla de Roatán, en septiembre de 2018, los animales que permanecían ahí fueron decomisados por las autoridades debido a que sus propietarios no contaban con el permiso ni el registro debido.



Uno de los animales rescatados fue una hermosa pantera negra que fue llevada al Rosy Walther por el personal del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Mi Ambiente y Fiscalía del Ministerio Público (MP).



En este recinto fue bautizada como Negrón y desde entonces se convirtió en el animal más comelón de todo el zoológico Rosy Walther.



Negrón no pierde el tiempo a la hora de alimentarse, cuando sus cuidadores le colocan las seis libras de carne de res y pollo que come a diario, se acerca sin pensarlo dos veces para degustar y llenar de manera inmediata su estómago.





Negrón ya cumplió el año y medio de edad. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO







Como su nombre lo describe, Negrón es tan negro como el exquisito café que se me antoja mientras escribo estas líneas. Además, tiene unos enormes y brillantes ojos que resaltan mucho más cuando está en su oscura cueva.



Este felino, además de comelón, es gruñón, casi no le gusta tener visitas y cuando las tiene, prefiere internarse en su cueva sin importarle el tiempo que las personas decidan esperar con la esperanza de verle salir… en ocasiones, se debe aguardar mucho para que ese momento ocurra.



Negrón ya cumplió el año y medio de edad, y con el paso del tiempo parece que su penetrante mirada cada día crece con él.





Esta hermosa y enorme pantera fue rescatada del incendio que se registró en Little French Key en la isla de Roatán en septiembre de 2018. Foto: Emilio Flores | EL HERALDO







Acuda a este recinto animal y pase a visitar a Negrón. Aunque probablemente tenga que esperar un poco para que nuestro amigo decida salir de su cueva y se deje apreciar.



¿Sabe algo? Le daré un consejo que no me está pidiendo: háblele bonito y enamórelo, poco a poco aparecerá y podrá mirarlo por completo.



