Tito Alvarado: “La avalancha de casos será horrorosa”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantidad de personas contagiadas por covid-19 después de Semana Santa va a ser enorme porque no acataron las medidas de bioseguridad y el gobierno tampoco puso freno a las salidas.



El infectólogo Tito Alvarado proyectó que si en estos días están llenos los hospitales y los triajes porque no hay cupos, la avalancha en dos semanas será horrorosa y no habrá posibilidades de que la Secretaría de Salud lo pueda contener.



Lo mejor hubiera sido posponer las vacaciones, porque no solo se infectó un miembro de la familia, sino que todos. Hay casos que el esposo está en un hospital, la esposa en un triaje y otro infectado en casa, mencionó.



Muchos se van a encontrar con la tragedia de quién los va a atender porque no hay cupos.

“Quien necesite oxígeno tendrá que ver cómo hace o se muere, a menos que tenga capacidad para asistir a un hospital privado, que también están copados, más el agravante que hay que pagar cantidades extravagantes de dinero”, lamentó.



Otro problema es que Honduras no tiene vacunas, mientras los otros países van avanzando. Incluso, hay ejemplos como Chile que, a pesar de ser el país que más vacunas ha aplicado en Latinoamérica, puso en cuarentena a su población.



“Nosotros sin vacuna, sin medicamento, sin lugar para atender a los pacientes y con una oferta médica diezmada, nos damos el lujo de mandar a infectarse a los indios de veraneo, ahora la situación va a ser caótica”, proyectó.

