Proyectan un tsumani de unos 1,000 casos de covid-19 por día en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las imágenes que se difundieron en Semana Santa de los balnearios y las playas dan la razón: se viene un tsunami de casos de covid-19 que será prácticamente imposible de controlar.



Según autoridades del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), unas 600 mil personas se movilizaron durante el feriado y se estima que un infectado puede contagiar a tres o cuatro personas, por lo que la oleada de casos será extrema.



Entre el 14 de marzo y los primeros días de abril se registraron un promedio de 581 casos diarios de covid-19, pero los pronósticos son desalentadores ya que en las próximas dos semanas se podrían registrar 1,088 positivos diarios.



Así lo planteó a EL HERALDO el jefe de la Unidad de Epidemiología del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), José Lara.



Para los expertos, lo ideal era cancelar las vacaciones de Semana Santa debido a que los hospitales y triajes a nivel nacional estaban colapsados por el incremento de casos después de las elecciones primarias del pasado 14 de marzo.

Avalancha

La Unidad de Datos de EL HERALDO comprobó que en el 2020 los meses con más incidencia de casos fueron junio con 14,356; julio con 22,456; agosto con unos 19,000 y octubre cerró con una cifra muy similar.



En noviembre y diciembre la pandemia parecía estar bajo control, pero después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo los contagiados se dispararon. En enero pasado se contabilizaron 26,016 casos, es decir, un promedio de 839 infectados por día.



El febrero los hospitales y los triajes se mantenían al tope, a pesar de una leve disminución, al cerrar con 22,461 casos, que representaron 802 contagiados diarios.



En marzo parecía que todo iba a mejorar, pero el día 14 se desarrollaron las elecciones primarias y, según el análisis de Sinager, se registraron movilizaciones políticas desordenas y un proceso electoral con deficiente control de la circulación de la ciudadanía.



Esto provocó que el mes cerrara con 18,739 casos, es decir, un promedio de 604 por día.



Ahora, según el mismo Sinager, se remató con una semana de vacaciones sin mayor responsabilidad personal, familiar ni institucional, situación que desencadenará en más presión sobre los servicios sanitarios de Honduras.



Las proyecciones hechas por Sinager, a las que tuvo acceso EL HERALDO, no son nada alentadoras. Más que alarmistas, muestran una posible realidad.



Ya está comprobado que una o dos semanas después de movilizaciones masivas los casos se desbordan y la mortalidad aumenta. El mejor ejemplo: las elecciones primarias y las fiestas de Navidad.



El 15 de marzo Sinager detectó 648 casos; semanas después, el 29 de marzo para ser específicos, se contabilizaban 723 casos.



En ese sentido, la proyección de Sinager es que al 10 de abril los casos aumenten a 982, al 11 del mismo mes subirán a 1,008, el 12 los infectados diarios podrían ser 1,034, para el 13 las cifras subirían a 1,060 y del 14 en adelante rondarían los 1,088 casos.



Si las proyecciones se cumplen, solo en los últimos 15 días de abril se podría registrar más de 16,000 casos de covid 19 y superar los 20,000 al cerrar este mes.

Prepararse

Hay un torbellino de problemas: la incidencia es alta y permanente, no disminuye la demanda por cupos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la proporción de enfermos hospitalizados graves se muestra inesperada y ligeramente al alza, igual pasa con la tasa de mortalidad.



Reportes de Sinager establecen que la mortalidad al 20 de marzo de 2021 era de 1.9 por cada cien mil habitantes, para el 27 del mismo mes subió a 2.4 y al 3 de abril, en la semana epidemiológica número 13 de 2021, fue de 2.2 por cada cien mil habitantes, con una letalidad de 2.5%.



Mientras tanto, los hospitales colapsan a medida pasan los días, los pacientes mueren en los pocos triajes que quedan habilitados y los hospitales móviles no dan esperanza de ser una solución.



Lara alertó a EL HERALDO que en este momento hay que preparar los triajes, los centros médicos y todas las unidades de salud para una avalancha de casos.



Además, los directores de centros asistenciales deben cambiar los turnos médicos a 12 horas debido a que se viene una situación de emergencia en todo el país.



“El virus se puede desarrollar en las personas hasta en un período de 15 días, esto quiere decir que tenemos esta semana para prepararnos”, recomendó el experto.

Las autoridades de hospitales y unidades de salud de todo el país se deben preparar con medicamentos de los tratamientos Catracho y MAIZ, oxígeno y personal, porque las personas que van a presionar el sistema sanitario serán un montón, insistió.



Los preparativos no solo deben ser a nivel público, igual lo tienen que hacer los centros asistenciales privados de todo el país porque los pacientes van a llegar de todos lados.



La preocupación se extiende a los 298 municipios del territorio nacional debido a que los triajes se están cerrando y las autoridades locales no hayan cómo atender a los pacientes que buscan atención.



Carlos Cano, presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), informó ayer que se reunieron con los titulares de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) y Finanzas debido a que les deben tres meses a los empleados de los triajes por falta de transferencias.



Indicó que ellos se deben preparar para atender los picos que se vienen por casos de covid-19, pero no tienen fondos. “Estamos lanzando un SOS prácticamente, es hoy o nunca, porque si no vamos a cerrar, no hay otra opción”, aseguró Cano.



Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), declaró ayer que “durante este año, en el marco de las acciones de veeduría social, han constatado que el 30 por ciento de los triajes inspeccionados han suspendido las labores”.



Esta situación es grave porque los 28 triajes cerrados hasta el momento constituían un importante mecanismo de contención de pacientes que normalmente solicitan apoyo en la red de hospitales.



Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), coincidió en que a finales de abril e inicios de mayo se registrarán más de 1,000 casos.



Desafortunadamente, cientos de jóvenes y muchas personas se dieron a la tarea de salir y con gran libertinaje olvidaron totalmente las medidas de bioseguridad, lamentó. “Esto nos pasará factura en todo abril donde estamos previendo una gran cantidad de muertos”, advirtió.



La titular de Salud, Alba Consuelo Flores, reconoció que “definitivamente vamos registrando un incremento en el número de contagios y por supuesto esto se ve reflejado en la ocupación hospitalaria, hoy (ayer) estamos con un 63 por ciento de ocupación promedio en hospitales básicos y en los generales un 70 por ciento”.



Informó que los hospitales que tienen UCI, principalmente los centros hospitalarios de Tegucigalpa, siguen con una ocupación del cien por ciento.

