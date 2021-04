Hijo mayor de José José busca una diputación en México

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Cada vez son más los famosos que buscan ocupar un lugar dentro del Congreso mexicano. Esta vez, fue el hijo mayor del fallecido cantante, José José, quien dio la noticia de su debut político.



Conocido como "José Joel", José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, anunció que buscará una diputación federal por el distrito 5 de las alcaldías de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco en la Ciudad de México, de la mano del Partido Encuentro Solidario (PES).

VEA: Acusan a Sara Sosa de dejar morir a su padre, el cantante José José



"Familia querida, les comparto mi candidatura para diputado local por la Alcaldía Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Será un honor y placer poder servirles ahora en este rubro con el que queremos lograr un cambio real en nuestra ciudad",publicó el también cantante y actor en sus redes sociales.



El anuncio le ha dejado todo tipo de reacciones, desde quienes le expresaron su respaldo en los comicios del 6 de junio próximo, hasta los que dicen que al no contar con experiencia política y al no haber dado a conocer qué propuestas tiene para la población, debería seguir en sus actividades artísticas.

ADEMÁS: José José no heredó sus bienes a sus hijos, ¿quién será el dueño de su fortuna?





"Yo te apoyo como cantante en todo lo que hagas, espero que no descuides tu carrera que es lo más importante. Como político te deseo suerte, aunque no comparto esa idea", escribió una usuaria de Instagram.



"Ay noooooo, zapatero a tu zapato. Me caes bien y eres buen cantante, pero eso no garantiza que seas buen político", reaccionó otro.