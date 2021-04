Marathón recibe al Portland Timbers en el Estadio Olímpico en el inicio de la Concachampions

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Inicia la actividad de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf para los equipos hondureños, y este martes el Marathón hará su debut en la competición recibiendo al Portland Timbers de la MLS en el Estadio Olímpico a las 4:00 PM.



El conjunto verdolaga viene de obtener un valioso triunfo 1-0 sobre Platense en la Liga Nacional, lo cual los mantiene con vida en el certamen en donde de momento continúan fuera de los puestos de liguilla.

En el presente curso, los dirigidos por Héctor Vargas no atraviesan su mejor momento futbolístico y en medio de muchas dudas quieren tener un gran partido ante la escuadra estadounidense que los haga soñar con dar un batacazo en la eliminatoria.



Enfrente tendrán al Portland Timbers, equipo que participa en este torneo en condición de campeón del de la copa "MLS is back", el cual sirvió para reanudar el fútbol en Estados Unidos tras el parón por la pandemia del coronavirus.



Los dirigidos por Giovanni Savarese llegan fuera de forma debido a que la temporada en el fútbol norteamericano aún no comienza, sin embargo por los nombres y el nivel del plantel son los favoritos en esta llave.

Marathón ante equipos de la MLS

Desde la instauración del formato Liga de Campeones, el Marathón se ha enfrentado en ocho ocasiones a equipos de la MLS, teniendo un saldo de cuatro victorias y cuatro derrotas.



La última vez en que el monstruo se midió a un equipo estadounidense fue en el 2012 cuando cayó 3-1 ante el Seattle Sounders en un partido de la fase de grupos de aquella edición.



En el caso del Portland Timbers está será la segunda ocasión en la que se mide a un equipo hondureño, pues en el 2014 se enfrentó al Olimpia en la fase de grupos de aquella edición, en donde los leones los dejaron eliminados tras una derrota 4-2 en Portland y una recordada victoria 3-1 en Tegucigalpa.

Hora, estadio y transmisión

Hora: 4:00 PM



Estadio: Estadio Olímpico



Transmisión: TSI, ESPN y TUDN (Estados Unidos)

