La cantante hondureña Jireh Wilson anuncia su retiro de la música secular

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La cantante hondureña Jireh Wilson, que destacó por representar al país en prestigiosos eventos internacionales, anunció oficialmente su retiro de la música en las últimas horas.



Wilson, acudió al programa "Una cita con los Cherenfant" dirigido por los doctores Emec Cherenfant y su esposa Edinora Cherenfant, donde tras aceptar cantar por última vez sus reconocidas canciones, dijo que esa sería la última vez que se le vería interprentando música secular.

"Para mí es una noche de despedida. Hoy yo me retiro oficialmente de la música. Como le decía anteriormente, 44 años, llegaron las canas y con las canas llegó la madurez y por ahí alguien decía sobre la responsabilidad de ser un ejemplo y en mi caso particular yo no me puedo parar en un foro público más sin ser cien porciento honesta y yo no puedo decirle a los jóvenes que el secreto del éxito es cambiar tu primogenitura por un plato de lentejas, tu no puedes soltar un ministerio cuando ya tienes un llamado, para salir en busca de la gloria terrenal", dijo la artista.



La cantante de temas como "¡Ay este amor!" o "Sueña otra vez" recordó que fue a la edad de 19 años cuando ella decidió alejarse de la iglesia, pues con su voz recibía aplausos luego de cantar en el coro, pero entonces despertó su deseo de querer más que eso.

"Un día yo dije: 'Yo quiero ser como Withney Houston y quiero ser la primera hondureña en ganarse un Grammy, pero le di la espalda a Dios. Y así como hoy traigo cicatrices en mi cuerpo tengo cicatrices en mi alma, porque tuve que vivir muchas cosas para llegar a este punto", reveló.



Justamente hace tan solo unos días, la cantante compartió una fotografía en sus redes sociales con el texto: "De vuelta a lo básico. De vuelta a donde todo comenzó. De vuelta a mis raíces", en la cual se le veía mucho más joven, parada frente a un púlpito y sosteniendo un micrófono en lo que parecía ser una iglesia.

