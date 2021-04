¡Derroche de talento!, lista de ganadores de los Premios SAG Awards 2021

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS- Varios aspirantes al Oscar se reunieron esta noche en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, aunque del mismo modo virtual y socialmente distanciado en el que han trascurrido la mayoría de los eventos del último año.



Normalmente realizada en un salón de baile repleto de estrellas en Los Ángeles, la ceremonia de este año fue un evento sencillo con duración de una hora, en la que se honró a los mejores actores del cine y la televisión a través de segmentos pregrabados.

Lista de ganadores:

Cine

Elenco: “The Trial of the Chicago 7”.



Actor: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”.



Actriz: Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”.



Actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.



Actriz de reparto: Youn Yuh-jung, “Minari”.



Elenco de dobles: “Wonder Woman 1984”.

Televisión

Elenco de una serie de drama: “The Crown”.



Actor en una serie de drama: Jason Bateman, “Ozark”.



Actriz en una serie de drama: Gillian Anderson, “The Crown”.



Elenco de una serie de comedia: “Schitt’s Creek”.



Actor en una serie de comedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.



Actriz en una serie de comedia: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”.



Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Mark Ruffalo, “I Know This Much is True”.



Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit”.



Elenco de dobles: “The Mandalorian”.

