Neymar frena renovación con el PSG y podría regresar al Barcelona

PARÍS, FRANCIA.- Cuando que parecía que Neymar estaba a gusto con el Paris Saint-Germain y terminaría renovando su contrato ha surgido un giro inesperado en las negociaciones y el crack brasileño podría regresar al Barcelona.



De acuerdo con el medio catalán Diari Ara, Neymar ha paralizado su renovación con el PSG porque ha sospechado que Messi renovará con el Barcelona, y es importante resaltar que uno de sus principales deseos es volver a ser compañero del que fuera su mejor socio en el equipo azulgrana.

Según el citado rotativo, el principal objetivo de Ney sigue siendo jugar al lado del argentino, sin embargo, al ver que su futuro se aleja de la capital francesa estaría dispuesto a dejar a un lado la oferta de renovación para regresar al Camp Nou.



Pero no es solo el diario catalán quien maneja esta versión, pues de acuerdo con el medio argentino El Litoral ya se asegura que Neymar volverá a jugar con Messi, pero no precisamente en el PSG, sino que en el Barcelona.

Un eventual regreso de Neymar al Barcelona se antoja complicado, pues la realidad económica del club no es muy buena a pesar de que se asegure que el brasileño está dispuesto a asumir esta situación.



Además, el club azulgrana aún no descarta un retorno de la estrella brasileña, pero no pierden de vista a Erling Haaland y Lautaro Martínez, quienes ya tendrían pláticas informales con la institución.

