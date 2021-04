"Yo no sé cómo estoy vivo": Rafael Amaya rompe el silencio sobre su adicción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego del escándalo protagonizado por el actor Rafael Amaya, cuando fue grabado corriendo bajo un aparente delirio de persecución, finalmente decidió hablar sobre lo que ocurre con su salud física y mental.



El actor que dio vida al personaje de Aurelio Casillas en la serie "El Señor de los Cielos" grabó un video en el que explicó cómo ha sido vivir un lento proceso de rehabilitación a sus adicciones y excesos.



"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en un fango oscuro. Viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber(…)Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también" confesó hace algún tiempo durante una entrevista con una revista.

Esta vez, Amaya decidió responder a las preguntas de algunos de sus seguidores a través de una transmisión hecha en la cuenta de Instagram de su compadre, el cantante Roberto Tapia, con quien trabaja en una gira artística para volver poco a poco al medio.



En el Instagram Live se logró ver a un Rafael Amaya más humilde, que dijo haber aprendido a acercarse más a Dios, a su familia, a la gente que lo conoció desde antes de su éxito.



"Cuando empecé a hacer El Señor de los Cielos era un actor queriendo hacer un buen personaje y me dejé llevar por muchas cosas y aprendí, de eso se trata, pero la vida me dio la bendición de tener muchos ángeles", dijo con un semblante mucho más tranquilo.



Ante la consulta de un seguidor sobre si había tocado fondo su respuesta sin dudarlo fue: "Sí, ya más abajo no se puede. Me han pasado situaciones contundentes que me han hecho entender los codazos de la vida. La verdad yo no sé cómo estoy vivo ahorita y me estoy vivo otra vez, me siento muy contento, siento el calor del sol, escucho a la gente y la veo a los ojos (...) es otro mundo ahorita. Estoy en total sobriedad y haciendo mucho ejercicio; estoy muy contento".

Nuevos proyectos

Además de la gira que anunció, confirmó que seguirá trabajando en su línea de ropa. por lo que invitó a todos a comprarla y a apoyarlo en su poyecto.



También se mostró optimista frente a una futura relación amorosa y hasta bromeó con pedirle fotografías a las mujeres que estaban conectadas viendo la transmisión.



Y para terminar de entusiasmar a todos, reveló que ha seguido en pláticas con los productores de la serie que lo colocó en un lugar privilegiado dentro del mundo actoral. Aunque no precisó mayores detalles, se cree que podría estarse creando una nueva temporada.