Salud prevé aumento de casos covid-19 tras culminar Semana Santa﻿

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Secretaría de Salud espera aumento de casos tras culminar Semana Santa a causa de la aglomeración y falta de medidas de bioseguridad que se ha reflejado en los hondureños en los últimos días.

Al menos 12 cupos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de hospitales se habilitaron del martes 30 al miércoles 31 de marzo.Esos espacios quedaron disponibles debido a que las personas que ocupaban esas camillas con respiradores artificiales perdieron la vida ante la severidad causada por el covid-19.

Los cupos se habilitan por minutos porque debido a la gran afluencia de pacientes en condición delicada se ocupan rápidamente. Actualmente hay 1,032 personas hospitalizadas por covid-19.

De esa cantidad, 569 pacientes están estables, 406 en condición grave y 57 en cuidados intensivos. Esos últimos pacientes son los que corren más riesgo de perder la batalla contra el coronavirus.

LEA: Un hondureño murió cada dos horas por covid-19 el año pasado

El 31 de marzo perdieron la vida 19 personas a nivel nacional. No obstante, el promedio diario es entre 20 y 25 muertes diarias por la enfermedad. La ocupación hospitalaria supera el 80% y por las repercusiones de las aglomeraciones se verá un colapso total de los hospitales y centros de triaje y la capacidad de las UCI está a un 87% de ocupación.

Preocupación

En este feriado de Semana Santa, miles de personas han salido a vacacionar a diferentes centros turísticos y han olvidado que hay una pandemia, donde los contagios siguen repuntando. Se ha observado amontonamiento de personas en muelles, playas, piscinas, balnearios, terminales de buses, entre otros lugares. Médicos advierten que al pasar esta semana, durante los próximos 14 días el virus se incubará en todas las personas que se contagiaron.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, alertó: “No hay cupos en los hospitales , no hay medicamentos, no hay cómo atenderlos, habrá una alta mortalidad. Por favor, no se arriesguen ni arriesguen a los suyos. No salgan a buscar la muerte”. Por su parte, el jefe de la Región Metropolitana del Distrito Central, Harry Bock, aseguró que después de este feriado se espera la peor oleada de contagios.

“Estamos al borde del colapso, va a haber mayor contaminación, esperamos lo peor por el relajamiento que está teniendo la población en estos últimos días y ahora el virus está atacando muy fuerte a los jóvenes”, lamentó el galeno

TAMBIÉN: ¿Por qué es tan peligrosa la cepa brasileña que amenaza Centroamérica?