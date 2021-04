Sergio Ramos se autodescarta para partidos ante Liverpool y Barcelona

MADRID, ESPAÑA.- Muy malas noticias para el Real Madrid de cara a los partidos decisivos por la Champions League y La Liga española, pues a través de su cuenta de Instagram el capitán del equipo, Sergio Ramos, ha confirmado que estará de baja durante varios duelos, incluidos los que sostendrán los merengues ante el Liverpool y el Barcelona.



El experimentado futbolista jugó en el partido eliminatorio rumbo a Qatar 2022 en el que la selección de España se impuso 3-1 sobre Kosovo, regresando así de su lesión con los colores de la roja.

El encuentro no supuso mayor exigencia para Ramos y tratando de volver a retomar su mejor forma de cara a la recta final de la temporada, decidió quedarse entrenando con algunos de sus compañeros tras el partido.



Mientras se encontraba realizando los ejercicios de entrenamiento, Ramos sintió varias molestias y este jueves ha confirmado los peores diagnósticos.

Se autodescarta

A través de su cuenta de Instagram Sergio Ramos explicó los detalles de su lesión y sin dudarlo se autodescartó para disputar los partidos de cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool y el decisivo clásico liguero ante el Barcelona.



"La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel", inició contando el capitán de los blancos.

Tras estas palabras, el de Camas hizo el anuncio que el madridismo no quería escuchar, confirmando así la recaída en su lesión que lo aparta de las canchas en el momento clave de la temporada.



"Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular".



"Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", lamentó Ramos, confirmando su baja de cara a los compromisos que tiene en el horizonte el Real Madrid.

Ahora Zinedine Zidane deberá lidiar con la baja sensible de su capitán de cara a la eliminatoria ante el Liverpool, en donde aspira a volver a meterse entre los cuatro mejores de Europa y el clásico español ante el Barcelona, donde se juegan todas sus aspiraciones de llevarse el título de liga.