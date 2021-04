Actriz Luz Elena González descubrió larvas caminando bajo su piel

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La actriz mexicana Luz Elena González dio detalles escalofriantes sobre un problema que aquejó su salud durante mucho tiempo. Según González, tenía larvas caminando bajo su piel.



A través de una entrevista con la revista TVNotas, la también modelo dijo que contrajo un parásito luego de comer pescado crudo y esto le desencadenó síntomas como hinchazón, dolor de cabeza y sensaciones extrañas en su cuerpo.

Escalofriante hallazgo

Luz Elena recordó cómo fue el momento en que se dio cuenta que algo estaba mal con su piel. Según ella, se encontraba realizando una prueba de maquillaje, cuando junto a la chica que la preparaba, se percataron de una inflamación bajo su mejilla y mientras trataban de esconderla, vieron que algo se movía bajo la piel.



Tras los momentos de terror, la mujer de 46 años, acudió a un infectólogo, "me dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo y me alarmé terrible, yo solo decía: 'Dios mío, quítame esto, por favor'", narró.

También recordó que tras conocer su diagnóstico comenzó a buscar información en internet y su temor solo incrementó, "Yo de curiosa busqué y vi cómo se multiplican, invaden y perforan órganos, pero lo que más me aterró fue que la larva se va hacia los ojos y se los come. Yo le pedí al médico que me diera de todo y tomé el medicamento religiosamente para que no me pasara nada parecido”.



Afortunadamente, ahora se encuentra mucho mejor, pues afirma que tomó sus medicamentos "religiosamente", aunque cada seis meses debe volver a tomarlo para evitar que quede rastro de algún nuevo parásito dentro de su cuerpo. Luz Elena aprovechó la entrevista para aconsejar al público y llamó a cuidar la debida desinfección y cocción de los alimentos.

