OMS critica "inaceptable" lentitud de vacunación en Europa

COPENHAGUE, DINAMARCA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó el jueves la "inaceptable" lentitud en la vacunación en Europa, en un momento en que la pandemia de covid-19 también se agrava en América Latina, sobre todo en Brasil, que registró en marzo su mes más letal.



"Actualmente la situación regional es la más preocupante desde hace varios meses", indicó el director de la división Europa de la OMS, Hans Kluge, urgiendo a acelerar las campañas de vacunación en este continente.

De los 2,8 millones de muertos registrados en el mundo desde diciembre de 2019, Europa suma el mayor número con unos 958,000 decesos, seguida de América Latina y el Caribe (unos 783,500) y Estados Unidos y Canadá (575,000), según un balance de la AFP el jueves.



En la zona Europa, --que incluye medio centenar de países, incluidos Rusia y varios Estados de Asia central--, los decesos fueron más de 24,000 la semana pasada y se acercan "rápidamente" al millón en total, según la organización.



Y todo ello en un contexto de "lentitud inaceptable" en la vacunación. "Debemos acelerar el proceso reforzando la producción, reduciendo los obstáculos a [su] administración (...) y utilizando todas las dosis" almacenadas, agregó Kluge.



Europa alberga un 12% de la población mundial y administró hasta ahora más de 152 millones de dosis de vacuna anticovid, es decir una cuarta parte de las inyectadas en el mundo.



En la región, un 10% de la población recibió una dosis de la vacuna y un 4% recibió las dos, según la organización.



En este contexto grave, numerosos países europeos recrudecen sus medidas para intentar frenar la propagación del virus, especialmente limitando los viajes.



Alemania reforzará durante los próximos "8 a 14 días" los controles en sus fronteras terrestres, mientras que Italia decidió prolongar sus medidas hasta el 30 de abril. En Austria, la región de Viena se confinará en Pascua.



En Francia, donde la situación sanitaria se degrada desde hace varias semanas y ya se rozan los 100,000 muertos, se cerrarán las escuelas al menos tres semanas y se extenderán las restricciones a todo el territorio.

El consumo de alcohol en la calle estará prohibido durante las próximas semanas y también se podrá limitar el acceso a lugares propicios para las reuniones al aire libre, anunció el primer ministro francés, Jean Castex, este jueves.

Sin llama olímpica

La situación empeora en el resto del mundo, de Japón a Brasil, pasando por Canadá.



En Asia, el gobierno japonés anunciará nuevas restricciones, sobre todo en Osaka, cuyas autoridades regionales no quieren el relevo de la antorcha olímpica en la metrópolis para limitar los contagios, según la prensa local.



Al otro lado del Pacífico, la provincia de Ontario, motor económico de Canadá, se dispone a anunciar un reconfinamiento de 28 días para frenar una nueva oleada de contagios, después que Quebec anunciara el cierre de comercios no esenciales y escuelas.



Aunque en el vecino Estados Unidos la situación mejora a medida que progresa la vacunación, su presidente Joe Biden pidió que se sigan respetando las medidas, como llevar mascarillas, y que los clubes deportivos no abran todas las plazas de sus estadios.



"Tenemos que llegar al punto en que un número suficiente de personas se haya vacunado para disminuir la posibilidad de que (el virus) se propague", recalcó.

"Soy presidente de Estados Unidos y me vacuné. No tengo un trabajo sin importancia. ¿Me vacunaría si pensara que me va a perjudicar?", dijo el mandatario en una entrevista con la cadena deportiva ESPN.

El peor mes en Brasil

En América Latina, Brasil, que aprobó el miércoles el uso de emergencia de la vacuna Johnson&Johnson, las cifras de muertos aumentan a un ritmo escalofriante. El gigante sudamericano registró en marzo su peor mes de la pandemia, con más de 66,000 muertos.



Después de Estados Unidos (552,073 muertos), Brasil es el país con más víctimas mortales en esta pandemia (321,515), seguido de México (203,210).



"Nunca un solo acontecimiento provocó tantos muertos en un mes en la historia de Brasil", dijo a la AFP el médico Miguel Nicolelis, excoordinador del Comité Científico formado por los estados del nordeste para enfrentar la pandemia.



Según Nicolelis, "la pandemia está totalmente fuera de control y (...) la perspectiva de alcanzar medio millón de muertos en julio ya es plausible".



Pero los contagios también están "en alza" en todo el continente, advirtió la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, para quien existe el "riesgo real" de que el aumento sea peor que el registrado en 2020 en muchos países.



En Cuba, para enfrentar el coronavirus, sortear el embargo estadounidense y "ahorrar millones de dólares en importaciones", hubo que fabricar su propio material médico como respiradores y reactivos para la prueba PCR, según científicos de la isla.

En el otro lado de la moneda, Israel, uno de los países más avanzados en vacunaciones, anunció este jueves que podría comenzar a inmunizar a los adolescentes de 12 a 15 años en mayo, después que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaran que su inyectable es 100% eficaz en personas de esta edad.